Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR - Estonya’nın hayata geçirdiğin e-Residency programı Türk girişimcilere 500 milyonluk nüfusa sahip Avrupa Birliği’nin kapıları açıyor. e-Residency sahipleri, Avrupa Birliği (AB) iş dünyasına katılmanın yanı sıra, resmi dijital kimlikleri ile kamu e-Hizmetlerinden yararlanabiliyor. Girişimcilerin büyük ilgi gösterdiği e-Residency programı yoluyla kurulan Türk şirketlerin sayısı ise 500’ü geçmiş durumda.

Türkiye’nin 2019 yılının en hızlı büyüyen pazarı olduğunu belirten Estonya Cumhuriyeti e-Oturum Programı’nın Halkla İlişkiler Yöneticisi Arnaud Castaignet şimdiye kadar 2000 Türk vatandaşının da resmi dijital kimlik sahibi olduğunu söyledi. Castaignet “E-Residency ekibinin Türkiye’de ilk defa katıldığı etkinlik, Ekim 2017’deki Startup İstanbul’du. O zamanki Genel Müdürümüz Kaspar Korjus ve e-Resident, Amerikalı yatırımcı Tim Draper açılış konuşmasını yaptı. Bununla birlikte, Türk e-resident’lar tarafından 80 şirket kuruldu. Başlangıç döneminde 20 katılımcıya ulaşabildiğimiz Levent’teki Kolektif House’da bir atölye çalışması düzenlediğimizi hatırlıyorum. Şimdi IDEA Kadıköy, İstanbul Workinton veya Ankara’daki Cozone gibi ortak alanlarda düzenli olarak pek çok atölye çalışmaları düzenliyoruz. Türk halkının e-residency’e ilgisi çok arttı ve bugüne kadar Türkiye, 2019’da en hızlı büyüyen pazarımız oldu. Türkiye’den e-Residency yoluyla kurulan şirket sayısı ise 500’ü geçti. Türkiye e-Oturum nüfusu olarak 12. sırada iken kurulan şirket olarak ise 4. sırada yer alıyor” dedi.

Türklerin girişimci bir ruha sahip olduğunu dile getiren Castaignet “Türkiye’nin girişim ortamı dünyanın en etkili topluluklarından biri. Türk girişimciler de oldukça becerikli. Türk e-Resident’ların çoğunluğu İstanbul, Ankara ve İzmir’den geliyor. Ancak Eskişehir, Bursa ve Antalya’dan da artan bir ilgi görüyoruz. Türk girişimcilerimiz oldukça deneyimli ve pragmatik. Genellikle çok eğitimliler. Türkiye’de şirket kurmuş, iç pazar konusunda yetkinleşmiş ve artık Avrupa’dan başlayarak yurt dışına da işlerini açmak isteyen kişilerden oluşuyorlar. İş ortamımızı karşılaştırmayı seviyorlar. Bizim gibi iş ortamına uygun yönetmeliklere sahip (Business friendly) Birleşik Krallık, ABD, Almanya, Polonya ve Litvanya gibi diğer AB üyesi ülkelerle bizim sunduğumuz fırsatları kıyaslıyorlar. Dürüst olmak gerekirse bizim için, Türk girişimcilerle anlaşmak çok kolay. Çünkü her biri son derece pragmatikler ve şirketlerini kurmaya karar vermeden önce somut iş fikirleriyle ilgili cevaplar almak istiyorlar” diye konuştu. e-Residency sahiplerine verilen dijital kimlik kartı ile girişimcilerin Estonya’nın e-Hizmetlerine erişim sağlayabildiğini vurgulayan Castaignet “Dijital doğrulama ve belgelerin dijital imzalanması imkanlarını sunuyor. Dijital imza ve doğrulama, Estonya’da ve tarafların aralarında anlaşmaları koşuluyla dünyanın her yerinde ıslak imza ve şahsen kimlik ibraz etme geçerliğine sahip” ifadelerini kullardı.



Başvuru için yapılması gerekenler

Estonya’da şirket kurmak isteyen girişimcilerin dijital kimlik alabilmesi için e-resident.gov.ee adresine girerek çevrim içi başvuru formunu doldurmaları ve fotoğraflarını yüklemeleri gerekiyor. Akabinde başvuru sebebinizi belirtip ve 100 avro işlem ücreti ödeniyor. Başvuru alındıktan sonra, Sınır Koruma Müdürlüğü tarafından sabıka kaydı inceleniyor. Bu işlem iki ila dört hafta sürüyor. Başvuru onaylandıktan sonra belirtmiş olunan merkeze giderek kimlik ibraz etmek, parmak izi vermek ve e-Residency programı içindeki e-Kimliği almak gerekiyor (Kimlik, kart okuyucu ve 2 PIN kodu beraberinde veriliyor). İki aylık bir sürecin ardından e-Residency sahibi olan girişimciler şirket tescili için de 190 avroluk ek ücret ödüyor.



Şirketinizi Türkiye’den yönetin

¥ Belgeleri ve sözleşmeleri dijital olarak imzalayabilirsiniz.

¥ İmzalı belgelerin gerçekliğini doğrulatabilirsiniz.

¥ Belgeleri şifreleyerek güvenli bir biçimde iletebilirsiniz.

¥ Şirketinizi dünyanın herhangi bir yerinden yönetebilirsiniz.

¥ Elektronik bankacılık ve uzaktan para transferi yapabilirsiniz.

¥ Çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcılarına ulaşabilirsiniz.

¥ Ticari hizmet sağlayıcıları, global girişimciler gibi unsurlardan oluşan bir iletişim ağının içinde yer alarak şirketinizi büyütmek için gereken kaynaklara erişebilirsiniz.