Erkek giyim sektörünün önemli markalarından Altınyıldız Classics, 191'inci mağazasını İstanbul Metropol AVM'de açtığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; yeni mağazada takım elbiseden, gömlek ve aksesuara kadar markanın ürettiği tasarım ürünler tüketiciyle buluşacak.
Altınyıldız Classics 191'inci mağazasını Metropol AVM'de açtı
18.09.2019 - 16:24 | Son Güncelleme: 18.09.2019 - 16:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erkek giyim sektörünün önemli markalarından Altınyıldız Classics, 191’inci mağazasını İstanbul Metropol AVM’de açtı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Altınyıldız Classics,mağaza,Metropol AVM,
651091 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/651091.aspx
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