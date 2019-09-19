Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir televizyon kanalına konuşan Aydın, yüzde 4,6’dan yüzde 6,3’e yükselen takipteki kredilerin yapılandırılarak sorunlu kredi olmaktan çıkabileceğini ifade etti. Kredilerde 46 milyar liralık sorunlu bölüm bulunduğunu, bunların yüzde 50’sinin inşaat ve enerji sektörlerinde olduğunu, bunların yarısının da döviz cinsinden kredi olduğunu ifade etti. Kredi borçlusu kamu kurumu olmadığını da ifade eden Aydın, takipteki kredilere karşılık ayrılması gereken tutarın 12 milyar lira olduğunu, bunun bankaları olumsuz etkilemeyeceğini ifade etti.



25 MİLYON TL AYARI

Bankaların kredi yapılandırmasıyla ilgili çerçeve anlaşmasını imzalayacaklarını, 60 aya kadar vade ile sabit ya da değişken faiz uygulanabileceğini söyleyen Hüseyin Aydın “Çok hızlı yapılabilecek bir yapı kuruldu. 25 milyonun üstü bildiğimiz klasik usullere tabi” dedi. Hüseyin Aydın, faizlerdeki aşağı yönlü seyrin de devam edeceğini ifade etti.