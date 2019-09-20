Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl

İSTANBUL

Türkiye’de sektörler ve firmalar, hem içeride gittikçe pozitif işaretler vermeye iktisadi faaliyetlere yeniden hız kazandırmak hem de ticaret savaşlarıyla tekrar şekillenen yeni dünya düzenine uyum sağlamak için ciddi ataklara hazırlanıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük organizasyonları arasına giren İstanbul Ekonomi Zirvesi, 5 Aralık 2019 tarihinde “Yeni Dünya Düzenine Hazır mıyız?” temasıyla düzenlenecek. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek zirve öncesi, icra kurulu üyeleri zirvenin hedefleri ve Türkiye’ye yapılacak yabancı yatırımlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, Danışma Kurulu Başkanı, eski bakan Kürşat Tüzmen, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, İTO ve TİM’i temsilen Meclis Üyesi Ferhan Âdemhan ve diğer ilgililer katıldı.

Beş yüz şirketin katılımıyla düzenlenecek zirvenin önemli fırsatlar sunacağını belirten Abdullah Değer “Türkiye ekonomisinin ve iş dünyasının, artık üzerindeki ölü toprağını silkelemesi ve yeniden üretimden, istihdamdan bahsetmeye başlaması gerekiyor. Hepimiz aynı geminin içindeyiz ve kabuğumuza çekilme, şartların düzelmesini bekleme gibi bir lüksümüz yok. Bütün kurumlar güç birliği yaparsa Türkiye, dünyanın parlayan yıldızı olabilir. Bu sene zirvede küresel bir bakış açısıyla yeni dünya düzenini tartışacağız. 10 ülkeden yatırımcıların, Türkiye’nin önde gelen holding ve şirketlerinin katılımıyla düzenlenecek zirvede; sektörlerin yerli ve yabancı temsilcilerinin mal alışverişi, şirket evliliği veya ortaklık yapabilmeleri noktasında, ayrıca B2b (kurumsal) ve B2c (bireysel) toplantıları gerçekleştirilecek. Yapacağımız iş toplantılarıyla, ülkemizde yüksek teknoloji üreten fabrikaların kurulmasına ön ayak olmak istiyoruz. Türkiye ekonomisinde yaşanan durgunluğun geçici olduğunu düşünüyoruz. Ekonomimize nefes aldıracak ticaret anlaşmalarıyla, bu durgunluktan çıkışa katkı sağlamak istiyoruz. Zirvede 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefliyoruz” dedi.

500 MİLYAR DOLAR ZOR DEĞİL

Kürşad Tüzmen, dünyada ticaretin kurallarının sürekli değiştiğini ve Türkiye’nin bu konjonktüre ayak uydurması gerektiğini belirterek “500 milyar dolarlık ihracat hedefi çok uzak değil. Bizde bu potansiyel var. Türkiye’yi her platformda tanıtmak ve sürdürülebilir pazarlar kurmamız gerek” diye konuştu. Firuz Bağlıkaya da, turizmde elde edilen başarıları tüm sektörlerin elde etmesi için İstanbul Ekonomi Zirvesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

TEKSTİLCİLER ÇITAYI YÜKSELTTİ

Türk hazır giyim ve tekstil endüstrisi, küresel ölçekteki iki dev etkinliğe İstanbul’da ev sahpiliği yapacak. Avrupa Giyim ve Tekstil Konfederasyonu İstanbul Kongresi ile 12. İstanbul Moda Konferansı, 2-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında dünyanın önde gelen yüzlerce markasını temsil eden 50 alım ofisi ile, bin 500’e yakın B2b görüşme gerçekleştirilecek. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği ile Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası iş birliğinde gerçekleştirilecek buluşma ile sektör, ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihracatını katlayacak. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin ABD’ye 2018’deki ihracatının sadece 600 milyon dolar olduğuna işaret ederek “Orta vadede ABD’de 5 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmamızın önünde hiçbir engel yok” dedi. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de “100 milyar dolarlık hedefe en büyük katkıyı bizim sektörlerimizin vereceğine inanıyorum” diye konuştu. TGSD Başkanı Hadi Karasu ise “Yatırım iştahımız var, planlarımız hazır. Anadolu’da yeni üretim üsleri de inşa etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.