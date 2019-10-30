Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında ekonomiye dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Faizlerin sürekli düştüğüne dikkat çeken Başkan Erdoğan, yakında enflasyonun da tek haneli rakamlara ineceğini belirtti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin o açıklamaları;

"EKONOMİK MANİPÜLASYONLARLA HİZAYA SOKULAN BİR TÜRKİYE YOK ARTIK"

Allah'ın izniyle Türkiye önündeki psikolojik ve fiziki bariyerleri yıkmıştır. Bugün artık karşımızda kendine güvenen, tarihinden güç alan, milleti ve devletiyle aynı ideallerine kenetlenmiş bir ülke var. Dün adeta yok sayılan, kendi sınırları içinde hareket eden bir ülke görünümü den bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldi. 3 – 5 milyar dolarlık manipülasyonla ekonomimizin çökertildiği, 3-5 terör eylemiyle ülkemizin hizaya sokulduğu günler hamdolsun geride kaldı. Artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen, gerektiğinde yedi düvele meydan okuyabilen bir Türkiye var.