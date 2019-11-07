Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kamu kurumlarının siber güvenlik tehditlerine karşı korunması ve kamu hizmetlerinin mahremiyetinin sağlanmasına yönelik yeni mekanizmaları hayata geçirecek. Ofis tarafından yürütülecek çalışma kapsamında; öncelikle siber güvenlik alanında hukuki, idari ve teknik gereksinimler belirlenecek. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi güncellenecek. Siber güvenliğe yönelik düzenlemeler ve teknik alt yapı güçlendirilirken; kamuda mevzuat çalışmaları yapılacak ve siber güvenliğin koordinasyonu tek çatı altında toplanacak. Siber güvenlik tatbikatları düzenlenecek. Bu sayede eksikliklerin tespit edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, siber tehdit istihbaratı sağlanan kaynaklar çoğaltılacak.