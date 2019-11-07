Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Türk turizmcileri, ülke turizmine katkı için çok önemli bir proje geliştirdi. Buna göre 10 bin ‘biletçi kadın’ istihdam edilecek, turizm sektöründeki hareketlilik artacak. Turizm ve Seyahat Acenteleri İşverenleri Sendikası (TURSAS) tarafından hazırlanan program, ilgili bakanlıklara iletildi. Projeyle ‘Biletçi’ adı altında bürolar açılacak ve buralarda kadınlar istihdam edilecek. Bu ofisler seyahat acentesi gibi çalışacak. Tatile çıkmak isteyen vatandaşın otobüs, uçak, otel rezervasyonu, turizm paketi, araç kiralama, vize işlemleri ve turlarının satışını yapacak. Buna ek olarak sağlık turizmi paketleri, gastronomi turizmi, moda, kültür, paketleri, seyahat sigortası, vize işlemleri gibi işlemler de yapılabilecek. Proje kabul edilirse ilk olarak İstanbul’da hayata geçirilecek, ardından tüm ülkeye yayılacak ve Avrupa’da belirli noktalarda açılacak.

Proje kapsamında kadınların mesleki açıdan eğitilmeleri için KOSGEB ve İŞKUR iş birliğinde girişimcilik eğitimi verilmesi üzerinde duruluyor. Burada kadınlara şirket yönetimiyle ilgil itüm bilgiler aktarılacak. On bin kadına altı ay boyunca teorik ve pratik olmak üzere turizm pazarlaması ve seyahat acenteliği mesleki eğitimi de verilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve KOSGEB’le yapılan görüşmelerin ardından projenin dosyasının, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a iletildiği öğrenildi. Projeyi hayata geçirmek için gerekli altyapı çalışmalarının yaptıklarını belirten TURSAS Genel Başkanı Yılmaz Sönmez “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TOBB Genel Kurulunda iş insanlarından ilave istihdam oluşturmalarını istemesinin ardından böyle bir fikir ürettik. Projemiz destek bulursa ‘Biletçi’ adı altında açılacak bürolarda kadınlarımızın istihdam edeceğiz. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan bir ofisten bahsediyoruz. Seyahat acentesi yapısıyla tatile çıkmak isteyen vatandaşların uçak, otobüs, otel rezervasyonu, turizm paketleri, araç kiralama, vize işlemleri ve turların satışı yapılacak” dedi.

HOLLANDA'DA 60 BİN KADIN BU İŞİ YAPIYOR

Projeyi Hollanda örneğini göz önünde bulundurarak hayata geçirmek isteklerini vurgulayan Sönmez, Hollanda hükümetinin 60 bin ev kadınına dünyadaki turizm ürünlerini satabilecekleri bir dijital altyapı platformu sağladığını söyledi. Sönmez “Hollanda’nın dünyanın 3 trilyon dolarlık turizm pastasından yüzde 13’lük pay alması bizi etkiledi. İnternetten herhangi bir ülke için veya bir turizm ürününü temin etmek isteyen biri, Hollandalı ev hanımlarının dijital portallarından birine denk geliyor. Kenya’dan Çin’e gitmek isteyen bir turist, otelde kalmak istediğinde internetten 60 bin Hollandalı kadının sistemlerinden ihtiyacını karşılıyor. Hizmeti veren Çinli oteller, hizmeti alan Kenyalı turist, parayı alan da Hollandalı ev hanımları. Hollanda’yı rakibimiz olarak görüyoruz. Artık bizim de bu pastadan pay almamız gerekiyor. Hedefimiz yüzde 5’lik pay almak” diye konuştu.