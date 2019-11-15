Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL.

LONDRA

Dünya finans piyasalarının önemli merkezlerinden biri olan Londra’da uluslararası yatırımcıların karşısına çıkan Turkcell 2022’ye kadarki üç yıllık dönemdeki hedeflerini anlattı. Üç yıllık dönemde gelir büyüme hedefini yüzde 13 - 16 aralığında belirleyen Turkcell, faiz amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı hedefini ise yüzde 39-42 aralığına çıkardı. Turkcell’in önümüzdeki üç yıldaki dikkat çeken bir diğer hedefi ise müşteri sayısını her yıl bir milyon yeni müşteriyle artırmak. Ayrıca Turkcell stratejik öncelik olarak belirlediği dijital ödeme hizmetleri ve dijital iş çözümleri alanlarında da pazar lideri olmayı hedefliyor.

Yatırım için doğru şirket mesajını verdik

Yatırımcılarla yapılan toplantıyı değerlendiren Turkcell CEO’su Murat Erkan “Birinci bölümde Turkcell’e yatırım yapan, yatırım yapmasa bile Turkcell’i yakından takip eden analistlerle bir araya geldik. Birincisi, bizim gibi dünyaya açık, örneğin New York Borsası’na kote şirketler için şeffaflık çok önemli. Özellikle hedeflerimizi, planlarımızı iyi anlatmamız lazım. İkinci önemli konu da şu: Ben mart ayı itibarıyla Turkcell’e genel müdür oldum. Ekiple bir araya geldik ve aşağıdan yukarıya giden bir metodoloji takip ettik. Çalışanlarımızla, yöneticilerimizle, sonra da şirketi yöneten genel müdür yardımcılarımızla bir strateji oluşturduk. Bu stratejiyi yönetim kurulumuza sunduk ve onların da onayını aldıktan sonra beklenti içinde olan analistlere de önümüzdeki üç yılın hem finansal hem operasyonel hem de stratejik konular hakkında bilgilendirme yaptık. Şirketin genel müdürü olarak ilk defa karşılarına çıktım ve Turkcell önümüzdeki üç yıl iyi işler yapan, ayakları yere basan, yatırım için doğru şirkettir mesajını verdik” diye konuştu.

ÜÇ yılda 3 milyar $ yatırım

Turkcell’in yaptığı yatırımlar sayesinde dünyanın en güçlü teknolojik altyapılarından birine sahip operatör olarak örnek gösterildiğine vurgu yapan Erkan “Türkiye’de en geniş frekans üzerinde işleyen en güçlü mobil şebekeye sahip operatörüz. Üstün kalitede hizmet vermemizi sağlayan 45 bin kilometre uçtan uca fiber altyapımız ve dünya standartlarındaki veri merkezlerimiz ile ülkemizin teknolojik dönüşümünde öncü rol oynuyoruz. Turkcell üstün teknolojik altyapısı için son beş senede o günkü kurlar ile hesaplandığında 8 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Gelecek üç yılda da 3 milyar doların üzerinde daha yatırım yapmayı planlıyoruz. 2014 yılından bu yana ise yine o yıllardaki kurlarla hesaplandığında 11 milyar dolardan fazla vergi katkısı sağladık” dedi.

Ayda 17 milyon kişi Paycell ile ödeyecek

Paycell’in ulaştığı nokta hakkında da bilgi veren Erkan “Teknoloji ile finansı buluşturduğumuz tech-fin alanındaki markalarımız Paycell Türkiye’nin en çok tercih edilen yeni nesil ödeme platformu hâline gelecek. 2022 yılında Paycell ile aylık ortalama 17 milyon kişi ödeme yapacak. Böylece bu alanda 41 milyar TL’lik bir işlem hacmine ulaşılacak” ifadelerini kullandı.

3 milyar $ temettü dağıttı

Turkcell’in bir yandan bu yatırımları yaparken diğer yandan da hissedarlarına kazandırmaya devam ettiğini de sözlerine ekleyen genel müdür Murat Erkan “2010’dan bu yana hissedarlarımıza yaklaşık 3 milyar dolar temettü dağıttık. Böylece neredeyse Borsa İstanbul’da 30 endeksinde işlem gören ortalama bir şirket kadar değeri hissedarlarımızla paylaşmış olduk. Önümüzdeki dönemde de yatırımcılarımıza kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

ULAK’a 2.650 adet sipariş verdik

∂ ULAK’a 2020’nin sonuna kadar 2 bin 650 baz istasyonu sipariş ettik. Bu 2 bin 650 baz istasyonu büyük oranda Türkiye’nin yarısından fazlasını kapsayacak noktalara gidebiliyor. ULAK’ın yetkilileri de her fırsatta Turkcell’in bu konuda taşın altına elini koyduğunu söylüyor.

Veri merkezi kurmak inşaatçıların işi değil

∂ Veri merkezi yapmak inşaatçının işi değil. Veri merkezi, bir teknoloji merkezi. Verilerin korunduğu, saklandığı bir yer. Türkiye’deki veri Türkiye’de kalmalı. Kamu kuruluşlarının, Türkiye’de yatırım yapan şirketlerin kendileri yapmak yerine Türkiye’de var olan veri merkezlerini kullanması gerekiyor. Bazı firmalar bunu inşaattan ibaret sanıyorsa, çok yakında olmadığını anlar.

38 ülkeye hizmet ihraç ediyoruz

∂ Bizim Hollanda’da kurduğumuz Lifecell Ventures şirketimiz var. Hizmet ihracatımızın, servislerimizin ihracatını ağırlıklı bu firma üzerinden yürütüyoruz. Bugüne kadar 38 ülkeye hizmet ihraç ettik. Bu ülkelerin sayısını artıracağız, sayısını artırdığımız gibi volümünü de artırmayı planlıyoruz önümüzdeki üç yılda.

Akıllı telefonda kiralama dönemi

∂ Finansman A.Ş. ile yeni yeni işlere giriyoruz. Kurumlara taksitle değil de kiralama yoluyla akıllı cihazlar sağlamak. Çünkü kurumlar diyor ki “Biz akıllı telefon sahibi olmak istemiyoruz. Telefonlar zaten ömrü çok uzun olmayan cihazlar. Bunları bize kiralamanızı daha çok tercih ederiz.” Kurumlara teknoloji yatırımı konularda finansman sağlama gibi konularda yatırım yapamaya başlıyoruz.

Çay ve simit parası fatura ile ödenecek

∂ Paycell ile İstanbul Kart’ı entegre ediyoruz. Paye yemek kartımız var, PTT ve Belbim ile ortak hayata geçirdiğimiz. Artık yemek kartımız ve İstanbul Kart aynı kart üzerinde çalışabiliyor. Şimdi bunu QR kodla ödemeye taşıyoruz. Mesela gittiniz dört tane simit aldınız; telefonunuzu göstereceksiniz, faturanıza yansıyacak.