Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her sene milyonlarca turist ağırlayan Antalya, son yıllarda milyon dolarlık Hint düğünlerine ev sahipliği yapıyor. Renkli kıyafetleri, farklı yemek kültürleri ve gelenekleriyle öne çıkan ve 3 gün 3 gece süren masalsı düğünlerde, milyonlarca dolarlar harcanıyor. Hint düğünleri, özellikle turizm sezonunun düşük olduğu dönemlerde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşiyor ve renkli görüntülere sahne oluyor. Milyon dolarlık masalsı Hint düğünlerinin yeni adresi olan Türkiye’de tarihî bir rekor kırıldı. Hint düğünü organizasyonu gerçekleştiren firmanın yönetici ortağı Bünyat Özpak, bu yıl kendilerinin 25, başka firmalarla birlikte Türkiye’de 32 düğün gerçekleştiğini bildirerek, “2019 yılına kadar Türkiye’de toplasak 15-16 tane düğün olmamıştır. Türkiye genelinde 32 düğün olduğunu tahmin ediyorum bu da tarihî bir rekor. 2020 yılında toplam 14 tane teyit olmuş düğünümüz var. Ekim ayına ön ödeme bile aldık. Hindistan’dan davetlileri özel uçakla getiriyoruz. Hiçbir masraftan kaçmıyorlar” dedi.



Türkiye’nin Hindistan ile arasında karşılıklı vize uygulandığını belirten organizatörler, “Elektronik vize uygulamasına geçilmediği takdirde istediğimiz rakamları yakalamamız mümkün değil. Çin’e şu anda ülke olarak büyük esneklikler sunuyoruz. Hindistan’a bu esnekliği tanısak, oradan alacağımız geri dönüş hem daha hızlı hem de ekonomik olarak daha yüksek olur. Böyle bir şey olursa düğün sayısı en az 10 kat artar” ifadelerini kullandılar.