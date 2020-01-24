Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birinci taksit ödemesi için tanınan süre 31 Ocak Cuma günü dolacak. Ödemesini geciktirene ise bu yıl için aylık yüzde 1.6 gecikme zammı uygulanacak. MTV’nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00- 22.00 saatlerinde ödenebiliyor. Ayrıca mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapabiliyor.