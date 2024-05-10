Kassam Tugayları'ndan Refah'ta pusu! Keskin nişancı İsrail askerlerini böyle etkisizleştirdi

Hamas'a bağlı Kassam Tugaylarının, Refah kentine saldırı düzenleyen İsrail askerlerini pusuya düşürdüğü anları paylaştı. Keskin nişancı tarafından İsrail askerleri böyle etkisiz hale getirildi. İddialara göre 13 İsrail askeri öldü, 19'u ise yaralandı.

Gazze'de 8 aydır katliam yapan İsrail askerlerine karşı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları mücadelesini sürdürüyor. Ateşkes görüşmeleri İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından bir kez daha baltalanıp, Refah'a başlatılan saldırı sonrasında yaşanan çatışmaların görüntüleri gelmeye başladı. Kassam Tugayları, keskin nişancısı İsrail askerlerini vurduğu anları paylaştı.

Kassam Tugaylarına bağlı bir keskin nişancı, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Zeytun Mahallesi'nde işgalci İsrail askerini böyle vurdu.

Vurulan Siyonist askerin bir anda yanmaya başladığı anlar kameraya yansıdı. Başka bir çatışma anında ise bir binada bulunan İsrail askeri ve tank ateşlenen roketlerle vuruldu.

İddialara göre İsrail Refah'ta yaşanan çatışmalarda bugün 13 askerini kaybetti, 19 asker ise yaralandı.

İSRAİL ORDUSU 4 ASKERİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

İsrail ordusu, işgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalarda 4 askerinin öldürüldüğünü, 3 askerinin de ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 4 askerin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde öldürüldükleri ve 19 yaşlarında oldukları vurgulandı.

Açıklamada, öldürülen askerlerin, İsrail ordusunun seçkin tugaylarından biri olan Nahal Tugayı'nın 931. Taburu'na mensup oldukları kaydedildi.