Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı ve TBMM’nin 28. Başkanı Binali Yıldırım adına çocukları tarafından yaptırılan okul Tuzla’da açılıyor. Resmi açılışı 3 Şubat tarihinde yapılacak olan Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu, toplam 28 derslikten oluşuyor.

Çocuklarının armağanı

Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu; Bahar Büşra Köylübay, Bülent Yıldırım ve Erkam Yıldırım tarafından babalarının adına yaptırıldı. Toplam 10 bin 500 metrekare alana kurulan okulda 4 derslik anaokulu öğrencilerine, 24 derslik de ilkokul öğrencilerine hizmet verecek. Okulda çocukları geleceğin dünyasına en iyi şekilde hazırlanmaları için gerekli alt yapı sağlanırken; başta müzik olmak üzere sanat ve spor faaliyetleri ile de sosyalleşmelerine imkan tanınıyor.

Teknoloji odaklı eğitim

Geleceğin nesillerinin yetiştirileceği okulda, çocuklar için hem kapalı spor salonu hem de ayrı olarak beden eğitimi salonu bulunurken; teknolojik alt yapısı ve atölyeleri öğrencilerin uygulamalı eğitim almalarını sağlayacak. Okulda, robotik, teknoloji ve bilim – sanat atölyeleri dikkat çekerken bu atölyelerde diz üstü bilgisayarlar, 3D yazıcı ve farklı eğitim setleri bulunuyor. Öğrenciler için özel olarak hazırlanan ‘Teknoloji Sınıfı’nda ise bilgisayar, mekanik, elektronik bilimleri ve kontrol alanlarında eğitim verilirken çocuklar temel mühendislik kavramları ile burada uygulamalı olarak tanışacaklar.

Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu

Kurulu alan: 10.500 metre kare

Peyzaj alanı: 7.500 metre kare

Derslik sayısı: 28

Konferans Salonu: 140 metre kare

Yemekhane: 300 kişilik

Kapalı Spor Salonu: 300 metre kare

Beden Eğitimi Salonu: 170 metre kare

Robotik Atölyesi: 71 metre kare

Fen Laboratuvarı: 45 metre kare

Bilim Sanat Atölyesi: 42 metrekare

Müzik Atölyesi: 55 metre kare

Kütüphanedeki kitap sayısı: Bin 700