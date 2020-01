Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin - Türkiye, Elâzığ’da yaşanan deprem sonrasında mağdur olan vatandaşlara yardım eli uzatırken, her zaman olduğu gibi yine fırsatçılar türedi. Bölgede sağlam evlerin kiraları 700 liradan bir anda 2 bin liraya kadar yükselirken, nakliye firmaları da fırsattan istifade, fiyatları yüzde yüze varan fahiş oranlarda artırdı. İddialar üzerine Elâzığ Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcı Osman Köse “Tüketici Haklarının Korunması Hakkında Kanun” ve yasal mevzuat kapsamında, araştırma ve soruşturma başlatıldığını bildirdi. Söz konusu Kanun’a göre suçlu olduğu tespit edilenler hakkında, 415 lira-209 milyon lira arasında ceza verilebiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, konut fiyatlarındaki artışın takibinin yapıldığını belirterek fırsatçılara gözdağı verdi.

Elâzığ’da yaşanan bu gelişmeler, akıllara diğer fırsatçılık örneklerini getirdi. İşte Türkiye’nin geçmişte çok çektiği fırsatçılık örneklerinden bazıları:



RAMAZANDA SAHNEDELER

Her yıl ramazan ayı öncesi gıda ve et fiyatları fırsatçılar tarafından bilinçli olarak artırılıyor. Piyasadaki spekülatörler ve simsarlar, rakamların artması için hiçbir sebep olmamasına rağmen, et fiyatlarını 10-11 lira yükseltiyor. Gıda fiyatlarında da ortalama yüzde 10-20 arasında artış yaşanıyor. Böylece ramazanın maneviyatına da gölge düşürüyorlar.



BİNDİRİP İNDİRDİLER

2018’de hükûmetin başlattığı “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” kapsamında bazı firmalar yüzde 10 indirim yapacaklarına söz verdi. Ancak daha sonra ortaya çıktı; önce fiyatı yükseltip sonra indirerek göz boyadılar. Ayrıca 407 kalemden oluşan enflasyon sepetinde yer alan birçok ürüne indirim yerine zam yapıldı.



PATATES-SOĞAN LOBİSİ

Geçtiğimiz yıl patates ve soğan üretimimin azalmasıyla birlikte fiyatlar aniden arttı. Bazı fırsatçılar ürünleri, arz-talep dengesini sağlamak için piyasaya sürmek yerine, daha yüksek fiyattan satabilmek amacıyla depolarda sakladı. Ankara’nın Polatlı ilçesinde 24 depoda 50 bin tondan fazla soğanın saklandığı ortaya çıktı.



KONUT SİMSARLARI

Kamu bankalarının konut sektörünün canlanması için yüzde 0,99 faiz ve 180 ay vade fırsatı sunması sonrasında, vatandaşlar ev sahibi olmak istedi ancak umduklarını bulamadı. Fırsatçıların devreye girmesiyle birlikte konut fiyatları en az yüzde 10-20 arttı.



İMAR BARIŞI UYANIKLARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hayata geçirdiği İmar Barışı’nda da yine aynı durum yaşandı. Başvuru sırasında hata yapmak istemeyen ev sahipleri mimarlık firmalarına başvururken kendilerinden 30 bin liraya kadar ücret isteyen uyanıklar çıktı.



CAM SÖKME ÜCRETİ!..

Araçlarda cam filminin yasaklanmasıyla birlikte bu uygulamayı otomobillerden sökmek için de fiyatlar birden bire arttı. Krizi fırsata çevirenler, ceza gelmeden önce en fazla 50 liraya çıkardıkları filmleri, cezadan sonra 200-250 liraya çıkarmaya başladı.



15 TEMMUZ’DA ZAM

15 Temmuz gecesi halk FETÖ’cü hainlere karşı direnirken darbe girişimini fırsata çevirmek isteyenler de vardı. Bazı akaryakıt istasyonları litresi 4,37 lira olan benzini 5,5 TL’den, 2,93 TL olan LPG’yi 4 TL’den sattı.