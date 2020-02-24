Altın geçtiğimiz haftadan süregelen hızlı yükselişini devam ettiriyor. Küresel piyasada artan risklerle yatırımın yönü tamamen altına döndü. Ons altın fiyatının bin 661 dolara yükselmesiyle iç piyasada gram altın 326 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyene ulaştı. Çeyrek altın ise 535 liradan satılıyor.
Altın yeni haftaya tarihi zirvede başladı
24.02.2020 - 09:04 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 09:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gram altın 326 liraya ulaşarak yeni haftaya tüm zamanların en yüksek seviyesinde başladı.
Kaynak: İHA
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683583 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/683583.aspx
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