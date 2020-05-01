Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Albayrak, projeye yoğun ilgi olduğunu belirterek "Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı. Proje kapsamında, kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin öz geçmişlerinin toplanacağı bir havuz oluşturuluyor. İşverenler, proje kapsamında kimin, hangi eğitimi, kaç puanla bitirdiğini görüp kendilerine en uygun adayı seçebilecek. Uygulama, sektörlerin yazılımcı ihtiyacına karşılık verirken, projeye dâhil olan vatandaşların öz geçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması da amaçlandı.