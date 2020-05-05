Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ne kadar, gram altın fiyatı bugün ne kadar? 5 Mayıs altın fiyatlarında son durum...

Altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 631,6 lirada, Cumhuriyet altını ise 2.522 lirada yer alıyor.