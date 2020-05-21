Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,48'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 491,40 puanlık artışla 102 bin 648,93 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,22 arttı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
21.05.2020 - 18:15 | Son Güncelleme: 21.05.2020 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,48'lik yükselişle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,bist,yükseliş,
705832 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/705832.aspx
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