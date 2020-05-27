Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de salgının güç kaybetmesiyle birlikte yürütülen normalleşme adımları kapsamında, yeni serbestlikler getiriliyor. Bu kapsamda havadan, karadan ve demir yolları vasıtasıyla şehirler arası seferler başlıyor. Yarın YHT seferleri, haftaya da uçak ve otobüs seferleri “start” alacak. Sağlık Bakanlığı "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına, seyahatlerde kullanılacak HES kodunu eklemişti. Şehirler arası seyahatlerde kullanılmaya başlanacak HES kodu ile vatandaşların sağlık durumu bilinecek ve kontrollü sosyal hayatta güvenlik en üst düzeye çıkarılacak.

KOD, FİRMAYA VERİLECEK

Vatandaşlar, bütün ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece bütün yolcuların Covid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak. Seyahat sonrasında risk durumu olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

SMS İLE ALINABİLECEK

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.

ÖZEL ARACA DA İZİN ŞARTI

HES kodu, sadece firmaların seyahat edecek kişi hakkında sağlık durumu detaylarını görebilmelerine imkân sağlıyor. Yasaklı şehirler için valilik ve kaymakamlıklardan alınan izin ile bağlantısı bulunmuyor.

Giriş çıkış yasağı olan iller için, ayrıca "seyahat izin belgesi" alınması gerekiyor. Kişinin valilik onaylı seyahat izni bulunsa dahi, HES kodunda risk detaylarının yer alması, seyahatine engel olabilecek. Dolayısıyla özel araçla gidecek kişiler de yetkili kurumdan seyahat izni almadan yola çıkamayacak.

YARIN YHT, HAFTAYA OTOBÜS VE UÇAKLAR

Demir yollarında koronavirüs salgını sebebiyle durdurulan konvansiyonel ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yarın başlayacak. Biletler pazartesi günü satışa çıkarılmıştı. Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında, günde toplam 16 sefer yapılacak. Tren biletleri mobil uygulama ve internet sitesinden ya da gişelerden satın alınabilecek. Çağrı merkezi ve acentelerden yapılmayacak. Yolcular, sağlık durumlarından sorumlu olacak. HES kodunda engel teşkil eden durum yaşanması hâlinde ücretler iade edilmeyecek. YHT seferlerinin, sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat edilerek başlatılacağı, yüzde 50 kapasite oranında ve koltuk atlayarak, çapraz düzende bilet satışı yapılacağı belirtildi.

Hava yollarında da iç hat seferlerinin 4 Haziran’dan itibaren başlaması bekleniyor. Bu arada Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kâmil Koç firmaları da 4 Haziran tarihinden itibaren, kurallar dâhilinde seferlere başlayacaklarını açıkladı.