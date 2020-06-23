Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre endeks, bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttı. Mayıs ayında 59,5 olan endeks değeri, haziranda 62,6'ya yükseldi. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 0,8 artarak 79,9 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 4,5 yükselerek 85,5'e ulaştı. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bu ay, geçen aya göre yüzde 12,2 artarak 62,1 olarak gerçekleşti. Tasarruf etme ihtimali endeksi de yüzde 6,5 artışla 23,1 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız" ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da tüketici güven endeksindeki artışı daha güçlü ve kalıcı hâle getirecek politikalarla, yılın son iki çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracaklarını bildirdi. Yakın dönemde alınan tedbirler ve normalleşmenin de etkisiyle kapasite kullanımı, üretim, ticaret hacmi ve cirolar üzerinde de toparlanma yaşanmıştı. Bu pozitif eğilimin devamı bekleniyor.