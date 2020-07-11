Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

AFYONKARAHİSAR

Türkiye’nin, insani yardım için kurulan ilk AR-GE merkezi Kızılay İçecek tarafından Afyonkarahisar’da hayata geçirildi. Merkez, Afyonkarahisar’ın da ilk Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı AR-GE merkezi olurken burada bilimsel ve teknolojik altyapı ile afet yiyecek, içeceği ve bu ürünler için alet/ekipman geliştirilecek. Burada hayata geçirilecek ulusal ve uluslararası birçok proje ile insani yardım alanında da inovatif çözümler üretilecek. Yeni AR-GE merkezi aynı zamanda Kızılay İçecek bünyesinde satışa sunulacak inovatif ürünler geliştirmek için çalışacak ve maden suyu ihracatında Kızılay’ı çok daha iddialı bir konuma da taşıyacak.

'İKİ ÜRÜNLE PAZAR LİDERİYİZ'

AR-GE merkezinin açılışında konuşan Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, dünyada şişeye giren, ticarete konu olan ilk maden suyunun Afyonkarahisar'da üretildiğini belirterek, Kızılay'ın Afyonkarahisar ve Erzincan'da üretilen maden sularının pazar lideri olduğunu kaydetti. Yeni AR-GE merkezinin Kızılay’ın hizmet standartlarını sürekli geliştirecek bir faaliyet alanı olarak hayata geçirildiğini ifade eden Kınık şunları söyledi: MÖ 700 ve 1200'lü yıllar arasında Eskişehir-Afyon-Kütahya il sınırları içinde yaşayan Frigler’den başlayarak Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı imparatorlukları döneminde şifa kaynağı olarak kullanılmış olan mineralli sular, 1926 yılından beri Kızılay tarafından şişelenerek satışa sunuluyor. Afyonkarahisar Maden suyu sahamızdan elde edilen gelir, iyilik ve hayır işlerinde kullanılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926 yılında bizlere emanet ettiği bu büyük hazineden elde edilen gelirin tamamı, insani yardım amacıyla ve Kızılay Maden Suları aracılığıyla Türkiye Kızılay Derneğine bağışlanıyor. Bizler de bu emanete sahip çıkmak ve geleceğe taşımak amacıyla Prof. Dr. Besim Ömer Akalın AR-GE Merkezini hizmete açıyoruz.

İHRACATI İKİ KATINA ÇIKARACAK

Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul, pazarda iki farklı maden suyu ve 1 milyar TL ciroya sahip olduklarını ifade etti. Kızılay İçecek olarak pandemi döneminde pazar payını yüzde 23'e yükselttiklerini, Kızılay maden suyu satışlarının yüzde 20 arttığını, ciroda ihracatın payının yüzde 8 olduğunu belirten Kul, önümüzdeki dönemde Afyon ve Erzincan'da üretilen iki ürünün Türkiye'deki tüm raflarda olacağını kaydetti. Kul “50 milyon liraya yakın yatırımla üretim hatlarımızı yeniden kurguladık. Her insana günde bir Kızılay maden suyu içirmeyi, 30 ülkeye olan ihracatımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Kızılay Afyonkarahisar maden suyunun Türkiye’nin en yüksek mineral değerine sahip olduğunu, Kızılay Erzincan maden suyunun da dünyanın en yüksek magnezyum içeriğine sahip olduğunu anlatan Kul, iki fabrikada 30 farklı ürün ürettiklerini, yıl sonu itibariyle 1,8 milyar olan üretim kapasitelerini iki milyar şişeye çıkaracaklarını ifade etti.

AFETTE ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN 4 PATENT

Kınık, merkezde üç laboratuvar bulunduğunu, bunun için sadece gıda içecek alanında değil genel bir AR-GE lisansı aldıklarını söyledi. Kınık "Afetlerde ihtiyaç duyulan sürdürülebilir su temini, uzun ömürlü gıda ve besin temini konusunda çalışmalara başlandı, dört patent aldık. Merkezimiz ayrıca tekstil, mekanik, kalkınma, tarım gibi pek çok alanda afet ve barınma sektörüne destek verecek" dedi.

MALATYA'YA 100 MİLYON TL YATIRIMLA İKİ FABRİKA

Kızılay Yatırım'ın Ankara'daki maske fabrikasında cerrahi maske ürettiğini anlatan Kerem Kınık, yeni yıla girmeden Malatya'da KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer) koruyucu ekipmanları ile konteyner, battaniye çadır üretecek iki fabrika kuracaklarını söyledi. Kınık “Millî KBRN kapasitesi oluşturmak açısından önemli bir yatırım olacak” dedi. Toplam 700 kişilik istihdam sağlayacak fabrikalar için 100 milyon TL bütçe ayrıldı.