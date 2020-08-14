Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Online pazarda Aralık 2019'da 50 bin lira olan bir otomobilin fiyatı, bu yılın temmuz ayında 66 bin 100 liraya yükseldi. Temmuzda ilana çıkan araçların yüzde 65'i satıldı. Satılan araçların yüzde 24'ünü 11 yaş ve üstü araçlar oluşturdu. INDICATA'nın ikinci el online pazar raporuna göre, temmuz ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 238 bin 614 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66, geçen aya göre ise 31'lik bir artış gözlendi. Bu yılın ilk yedi aylık döneminde ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 1 milyon 178 bin 81 adet araç satıldı. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine yüzde 20 yükseldi.