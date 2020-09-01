Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakan Albayrak sosyal medya hesabından çiftçilere yapılan ödemeler ile ilgili bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak mesajında, "Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız." vurgusunda bulundu.

Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz.

Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştı.

Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız.

ÇİFTÇİYE DESTEK

Bakan Albayrak, "Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız." açıklamasında bulundu.