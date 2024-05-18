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Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliği bitmişti: Ceyda Düvenci’den ‘ihanet’ iddiasına cevap

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliği bitmişti: Ceyda Düvenci’den ‘ihanet’ iddiasına cevap
Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile meslektaşı Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl tek celsede bitmişti. Boşanmanın ardından Şakrak’ın evliyken eşini adattığı öne sürüldü. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Düvenci, ‘ihanet’ iddialarına açıklık getirdi.

2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak geçtiğimiz yıl boşandı. Ünlü çiftten Şakrak’ın evliyken oyuncu Esra Akpınar ile yakınlaştığı ve bu durumun ayrılığı getirdiği öne sürüldü. Magazin gündeminde uzun süre konuşulan olayla ilgili Düvenci, sonunda sessizliğini bozdu. 

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliği bitmişti: Ceyda Düvenci’den ‘ihanet’ iddiasına cevap - 1. Resim

15 DAKİKADA BOŞANDILAR

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci’nin evliliği 2023 Temmuz ayında tek celsede bitti. Çift, İzmir-Ödemiş adliyesinde görülen davayla anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. 15 dakika süren duruşmada ikilinin çocukları Okan Ali’nin velayeti anneye verildi. 

BOŞANMA NEDENİ ESRA AKPINAR MI?

Boşanmanın ardından ihanet iddiaları ortaya atıldı. Bülent Şakrak’ın gönlünü genç oyuncu Esra Akpınar’a kaptırdığı öne sürüldü. Konuyla ilgili konuşan Akpınar ise “Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim” diyerek evliliğin bitme sebebinin kendisi olmadığını söyledi. 

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliği bitmişti: Ceyda Düvenci’den ‘ihanet’ iddiasına cevap - 2. Resim

“SESSİZLİK EN GÜZEL CEVAP”

İhanet iddiaları konuyla ilgili uzun süredir sessizliğini koruyan Ceyda Düvenci’ye soruldu. SnobMagazin'e konuşan Düvenci manidar bir cevap verdi. Açıklamasında ise “Bu konuda konuşmayacağım. Bazen sessizlik en güzel cevaptır. Sessiz kalmayı tercih ediyorum. Bir yorum yapmayacağım” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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