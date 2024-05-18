Yüzlerce hafız yetiştirdi: 34 yıl imamlık yaptığı camiden dualarla uğurlandı

Emirsultan Camisi’nin emekli imamlarından Münir Cengiz son yolculuğuna uğurlandı. Yüzlerce hafız yetiştiren Cengiz’in cenaze törenine sevenleri ve yakınları katıldı.

Bursa’da tarihi Emirsultan Camisi’nde 34 yıl imam hatip olarak görev yapan ve okuduğu Bursa şiirleriyle sosyal medyada binlerce kişinin gönlüne giren iki çocuk babası Münir Cengiz (87) görev yaptığı camiden son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Behçet Aksoy’un ağabeyi İhlas Vakfı gönüllüsü Behiç Aksoy (67) da aynı camiden sevenlerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZEYE YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

Münir Cengiz ve Behiç Aksoy için Emirsultan Camisi’nde öğle namazına müteakip cenaze namazları kılındı. Cenaze namazına eski bakanlardan Ak Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sevenleri, yakınları ve yüzlerce kişi katıldı.

Bursa’nın sevilen din görevlilerinden Münir Cengiz son yıllarda Cengiz Numanoğlu’nun Bursa şiirlerini okuyarak gönüllerde taht kurmuştu.

YÜZLERCE HAFIZ YETİŞTİRMİŞTİ

Yüzlerce hafız yetiştiren Emirsultan emekli imam hatibi, Cengiz Hamitler Kabristanı’nda toprağa verildi.

BEHİÇ AKSOY DA AYNI CAMİDEN UĞURLANDI

Öte yandan İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Behçet Aksoy’un İhlas Vakfı gönüllülerinden ağabeyi Behiç Aksoy da ahirete irtihal etti. Aksoy da Emirsultan’da öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Kabristanı’nda dualarla defnedildi.