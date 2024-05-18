Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Yüzlerce hafız yetiştirdi: 34 yıl imamlık yaptığı camiden dualarla uğurlandı

Yüzlerce hafız yetiştirdi: 34 yıl imamlık yaptığı camiden dualarla uğurlandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yüzlerce hafız yetiştirdi: 34 yıl imamlık yaptığı camiden dualarla uğurlandı
Bursa, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Emirsultan Camisi’nin emekli imamlarından Münir Cengiz son yolculuğuna uğurlandı. Yüzlerce hafız yetiştiren Cengiz’in cenaze törenine sevenleri ve yakınları katıldı.

Bursa’da tarihi Emirsultan Camisi’nde 34 yıl imam hatip olarak görev yapan ve okuduğu Bursa şiirleriyle sosyal medyada binlerce kişinin gönlüne giren iki çocuk babası Münir Cengiz (87) görev yaptığı camiden son yolculuğuna uğurlandı. 

İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Behçet Aksoy’un ağabeyi İhlas Vakfı gönüllüsü Behiç Aksoy (67) da aynı camiden sevenlerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yüzlerce hafız yetiştirdi: 34 yıl imamlık yaptığı camiden dualarla uğurlandı - 1. Resim

CENAZEYE YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

Münir Cengiz ve Behiç Aksoy için Emirsultan Camisi’nde öğle namazına müteakip cenaze namazları kılındı. Cenaze namazına eski bakanlardan Ak Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sevenleri, yakınları ve yüzlerce kişi katıldı.

Bursa’nın sevilen din görevlilerinden Münir Cengiz son yıllarda Cengiz Numanoğlu’nun Bursa şiirlerini okuyarak gönüllerde taht kurmuştu.

Yüzlerce hafız yetiştirdi: 34 yıl imamlık yaptığı camiden dualarla uğurlandı - 2. Resim

YÜZLERCE HAFIZ YETİŞTİRMİŞTİ

Yüzlerce hafız yetiştiren Emirsultan emekli imam hatibi, Cengiz Hamitler Kabristanı’nda toprağa verildi.

Yüzlerce hafız yetiştirdi: 34 yıl imamlık yaptığı camiden dualarla uğurlandı - 3. Resim

BEHİÇ AKSOY DA AYNI CAMİDEN UĞURLANDI

Öte yandan İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Behçet Aksoy’un İhlas Vakfı gönüllülerinden ağabeyi Behiç Aksoy da ahirete irtihal etti. Aksoy da Emirsultan’da öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Kabristanı’nda dualarla defnedildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denemek için ektiler, şimdi talebe yetişemiyorlar! Çölyak hastaları sipariş yağdırıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Denemek için ektiler, şimdi talebe yetişemiyorlar! Çölyak hastaları sipariş yağdırıyor - YaşamDenemek için ektiler şimdi siparişlere yetişemiyorlarBu caminin altından yol geçiyor! Görenler şaşkına dönüyor - YaşamBu caminin altından yol geçiyor! Görenler şaşkına dönüyorGece yarısı yürekler ağza geldi! Zincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç teklif - YaşamZincirleme kazaya neden olan sürücüden ilginç teklifErzurum'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - YaşamErzurum'da kar yağışı etkisini sürdürüyorMezarlığa tribün koltuğu koydular! Sosyal medya ikiye bölündü, sebebini duyanlar şaştı - YaşamMezarlığı stada çevirdiler!Evlerini hasırcılıkla geçindiriyorlar! Köydeki kadınların tamamı çalışıyor - YaşamEvlerini hasırcılıkla geçindiriyorlar! Köydeki kadınların tamamı çalışıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...