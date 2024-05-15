Fatih Camii'deki bıçaklı saldırıda ilk duruşma! Yaralanan imam o anları anlattı

Fatih Camii'de Ocak ayında imam ile cemaatten bir vatandaşı bıçaklayan Ömer Salgın'ın yargılanmasına başlandı. Caminin imamı Kurra Hafız Galip Usta, "Sesim de gitti, beş aydır raporluyum. Bıçak bir santim daha yukarı gelse kan kaybından ölecekmişim. Şikayetçiyim" dedi.

8 Ocak'ta Fatih Camii'de kılınan namazda sorun çıkaran Ömer Salgın, görevliler tarafından camiden çıkarılmış, namazın ardından ise imam ile cemaatten bir vatandaşı bıçakla yaralamıştı. Saldırgan Salgın polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Usta ve Erdem hastanede tedavi altına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Salgın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı.

SANIĞIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

İmam Kurra Hafız Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladığı, bir kişiyi de darbettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın, 34 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Salgın katılmazken, müştekiler Galip Usta, Bilal Erdem ve Yusufcan İslam ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz alan müşteki imam Galip Usta, olay günü camide nöbetçi olduğunu belirterek, imam odası kapısında bir karartı gördüğünü ve sanığın kendisine bir şey sormak istediğini, bu sırada da bıçaklandığını ifade etti. Usta, Bilal Erdem'in engel olmaya çalıştığını ancak sanığın onu da bıçakladığını söyledi.

"BIÇAK BİR SANTİM DAHA YUKARI GELSE ÖLECEKMİŞİM"

Dizlerinin altında da bıçak kesiği olduğunu ve sanığın tanımadığını belirten Usta, "Akşam namazını kıldırdığımda ayağa kalktığımda bir ses duydum. Bazen namaz sonrasında sesler duyuluyor. Ben o sesi hatırlıyorum, imam olduğum için hiçbir şey demedim. Müezzinlerden birinin 'Müslümanlara laf söyleyeceğine İsrail'e laf söyle' dediğini duydum. Sesim de gitti beş aydır raporluyum. Bıçak bir santim daha yukarı gelse kan kaybından ölecekmişim. Şikayetçiyim" dedi.

Müşteki Bilal Erdem ise "Sanık imam odasında kapıyı açar açmaz 'Bir şey sorabilir miyim?' diyerek direk hocanın boynuna sarıldı. Öldürmeye teşebbüs etti. Ben arkasından engel olmaya çalışsam da hocamızı bıçakladı. Arkasından çekmeye çalıştım ama beni de o sırada boşta kalan eliyle bıçakladı. 5 gün hastanede kaldım. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMUZUN BU NOKTAYA GELMESİNE ENGEL OLAMADIK"

Duruşmada, sanığın babası Hüseyin Salgın'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak beyanı alındı. Oğlunun olaydan önceki günlerde yemek ve uyku düzeninin bozulduğunu öne süren Salgın, şunları söyledi:

"Çok kötü bir durumdaydı. 7 ocak akşamı ortağının evine gidiyor. Tartışıyor ve kavga ediyorlar. O akşam eve geldi, yine odasına gitti bir şey söylemeden. Olay günü öğlen evden çıktı gitti. Akşam saatlerinde polis ekipleri aradı, olayı anlattı. Kapıda da polisler gelmişti. Bir cemaate gidip gelirdi. Parti gibi oluşumlara gitmiyordu. Cemaatin bir yönlendirme yaptığını düşünmüyorum. Oğlumuzun bu noktaya gelmesine engel olamadık."

DURUŞMA 3 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ömer Salgın'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Sanığın bir sonraki celse dinlenmesine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.