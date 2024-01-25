Fatih Camii imamını bıçaklamıştı: Saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu

25 Ocak 2024 13:08 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 13:34

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatih Cami imamı Kurra Hafız Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'in bıçakla, Yusufcan İslam'ın da darp sonucu yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 15 Mayıs'ta yapılmasını kararlaştırdı.

İddianamede, sanık Ömer Salgın'ın, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem, dün namazdan sonra Ö.S. tarafından bıçaklanacak yaralanmıştı. Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem’i bıçakla yaralayan şüpheli Ö.S.’nin namaz sırasında slogan attığı öğrenilmişti.

Bıçaklı saldırı sonrası gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.S. ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Şüpheli Ö.S.’nin gözaltına alınması sonrası hakimliğe gönderilen sevk yazısı da ortaya çıkmıştı. Sevk yazısında, şüpheli Ö. S'nin, 8 Ocak'ta Fatih Camisi'ne gelerek gürültü yaptığı ve etrafına rahatsızlık vermesi nedeniyle cami imamı Galip Usta tarafından uyarıldığı ifade edilmişti.

Şüphelinin gürültü yapmaya devam etmesi üzerine güvenlik tarafından dışarı çıkarıldığı ancak kendisinin tekrar camiye girerek Galip Usta ve Bilal Erdem'i hayati tehlike geçirecek şekilde bıçakla yaraladığı anlatılan yazıda, mağdurların hayati tehlikelerinin devam ettiği vurgulanmıştı.

Ö.S'nin, eylemini, mağdurlara belden yukarıya birden fazla bıçak darbesiyle gerçekleştirdiği belirtilen yazıda, olay anına ilişkin kamera görüntülerine göre, şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği kaydedilmişti.

Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunduğu, olay anına ilişkin kamera tutanaklarına göre eylemi gerçekleştirdiğinin sabit olduğu değerlendirilen yazıda, mevcut delil durumu dikkate alınarak şüphelinin tutuklanması talep edilmişti.