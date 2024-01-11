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    Fatih Camii'nde bıçaklanan İmam Galip Usta saldırının ardından ilk kez konuştu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fatih Camii'nde Ömer S. tarafından bıçaklanan İmam Galip Usta saldırının ardından ilk kez konuştu. Usta, "Yüce Allah’ın yardımıyla kıl payı ölümden döndük” dedi.

    Fatih Camii&#039;nde bıçaklanan İmam Galip Usta saldırının ardından ilk kez konuştu
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fatih Camii'nde 8 Aralık Pazartesi akşamı bir saldırgan tarafından bıçaklanan cami imamı Galip Usta, tedavi gördüğü hastanede yaşadığı anları anlattı. Fatih’teki özel bir hastanede tedavi gören Galip Usta, bugün yoğun bakımdan çıkarak normal servis odasına alınan imam Galip Usta, "Yüce Allah’ın yardımıyla kıl payı ölümden döndük” dedi.

    "ALLAH'IN YARDIMIYLA KIL PAYI ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

    Yaşadığı olayı anlatan Usta, “Bugün Regaib Kandili 3 aylara girmiş oluyoruz. İslam alemimizin kandili mübarek olsun. Allah hayırlara vesile kılsın. Vahim bir kaza atlattık. Yüce Allah’ın yardımıyla kıl payı ölümden döndük. Halkımızın, insanlarımızın dualarıyla, sevdiklerimizin, talebelerimizin, hocalarımızın dualarıyla Allaha şükür ucuz atlattık. Hastanede bakım çok güzel. Tüm hizmetler çok güzel oldukça ziyaretçi akını da var. Allaha şükür gayet iyiyim. İnşallah pazartesi günü taburcu olurum” dedi.

    "SALDIRGANI NE TANIRIM NE BİLİRİM"

    Kendisine bu saldırıyı yapanı tanımadığını söyleyen Usta, olay anını şu sözlerle anlattı:

    “Saldırgan ile benim bir alakam yok, kendisini ne tanırım ne bilirim. 'Hoca bağırdı, etti' şeklinde söylediklerinin aslı, astarı yoktur. Nöbetçi olduğum içinde akşam namazını kıldırdım. Namazın akabinde bir adam çıktı. Ey Müslümanlar gafletten uyanın diye bağırıp bir şeyler daha söyledi. Dönüp baktım bizde meczup eksik olmaz. Namazı kıldırdım, oradaki görevliler onu dışarı çıkarmış.

    Fatih Camii'nde bıçaklanan İmam Galip Usta saldırının ardından ilk kez konuştu

    Benim onunla hiçbir bağlantım olmadı. İmam odasında ders yaparken bir anda içeri girdi. Direkt bıçakla üstüme saldırdı. Olay o şekilde devam etti.

    Benim İlahiyat Fakültesinde okuyan öğrencilerim vardı. Bilal Efendi kardeşime de Allah şifa versin o da yaralandı. Diğer Yusuf Mumcu öğrencimiz vardı. O yaralanmadı ama diğer arkadaşımız ayağı kırıldı.

    Benimle birlikte 3 kişi yaralandık. Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi. Allah onlardan razı olsun. Öğrencilerim hocalarını korumak için canlarını siper ettiler. Allah onların yardımcısı olsun. Onlara acil şifalar dilerim."

    BİR AN ÖNCE HİZMETE DÖNMEK İSTİYORUM

    Müslümanın kadere inandığını söyleyen imam Galip Usta, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere olay başladığı andan itibaren arayan, soran tüm yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz ziyaret edenlere teşekkür ediyorum. O kadar ilgi var ki hamdolsun hastanede tüm ekipleri ile seferber olmuş durumda. Allah'a şükür hiçbir eksiğimiz yok. Her şeyi bütün hizmetleri severek aşk ile yapıyorlar.

    Benimde yüzümde bir asık suratlılık yok. Müslüman kadere inanır. Kadere inananın kederi olmaz. Biz Allah'a inanmışız. Bugün dostlarımızdan biri rüyasından beni camide görmüş. Hocam sen hasta değil miydin diyor? Göreve başladığımı görünce ben dedim bu rüyaya sevindim. Bir an önce bir ömür dinimize hizmet etmek için bende Allah’ın ismiyle arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.

    Öte yandan, hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre imam Galip Usta’nın pazartesi gününe kadar normal serviste kalacağı daha sonrada taburcu edileceği öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fatih CamiiImamSaldırı
    Haberler > Gündem > Fatih Camii'nde bıçaklanan İmam Galip Usta saldırının ardından ilk kez konuştu
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