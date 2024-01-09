Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Fatih Camii'nde imama saldıran kişi adliyeye sevk edildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İstanbul Fatih Camii'nde İmamı Galip Usta'ya saldıran kişi adliyeye sevk edildi

    Fatih Camii&#039;nde imama saldıran kişi adliyeye sevk edildi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul Fatih Camii'nde slogan atıp olay çıkarttıktan sonra İmam Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçaklayarak yaralayan Ömer S.'nin cinayet büro amirliğindeki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.

    KASTEN YARALAMADAN SABIKASI VAR

    Şüphelinin daha önceden kasten yaralama suçundan polise geliş kaydı olduğu belirlendi.

    TÜFEK RUHSATI ALMIŞ

    Ayrıca yapılan araştırmada şüphelinin üzerine 2028 yılına kadar ruhsatlı av tüfeği bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliğinde devam edildiği olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

    Fatih CamiiSaldırıİmam
    Haberler > Gündem > Fatih Camii'nde imama saldıran kişi adliyeye sevk edildi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Erdoğan 9. kez dede, Selçuk Bayraktar 2. kez baba oldu - GündemErdoğan 9. kez dede, Selçuk Bayraktar 2. kez baba olduMüstehcen fotoğraflarla şantaj yapmışlar! Dolandırıcılık çetesi böyle çökertildi - GündemMüstehcen fotoğraflarla şantaj yapmışlar! Dolandırıcılık çetesi böyle çökertildiİki ilde eğitime kar engeli - Gündemİki ilde eğitime kar engeliİstanbul’da kar yağışı başladı! Peki kar yağışı nerelerde, ne zamana kadar sürecek? - Gündemİstanbul’da kar yağışı başladı! Peki kar yağışı nerelerde, ne zamana kadar sürecek?Kıvanç-Beril Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı - GündemKıvanç-Beril Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktıErdoğan'dan Fatih Camii imamına geçmiş olsun telefonu - GündemErdoğan'dan Fatih Camii imamına geçmiş olsun telefonuAydın'da feci kaza: Kağıt gibi büzüşen araçtaki herkes öldü - GündemAydın'da feci kaza: Kağıt gibi büzüşen araçtaki herkes öldüİstanbul'da yılın ilk kar yağışı başladı - Gündemİstanbul'da yılın ilk kar yağışı başladıAhmet Ercan 'depremlerin savaş alanı' diyerek bölgeyi işaret etti: 7.3'e kadar ulaşabilir - GündemAhmet Ercan 'depremlerin savaş alanı' diyerek bölgeyi işaret etti: 7.3'e kadar ulaşabilirTBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Fatih Camii imamına saldırıya tepki - GündemTBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Fatih Camii imamına saldırıya tepki
    Sonraki Haber Yükleniyor...