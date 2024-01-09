Fatih Camii'nde imama saldıran kişi adliyeye sevk edildi

9 Ocak 2024 15:48 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 15:56

İstanbul Fatih Camii'nde slogan atıp olay çıkarttıktan sonra İmam Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçaklayarak yaralayan Ömer S.'nin cinayet büro amirliğindeki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.

KASTEN YARALAMADAN SABIKASI VAR

Şüphelinin daha önceden kasten yaralama suçundan polise geliş kaydı olduğu belirlendi.

TÜFEK RUHSATI ALMIŞ

Ayrıca yapılan araştırmada şüphelinin üzerine 2028 yılına kadar ruhsatlı av tüfeği bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliğinde devam edildiği olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.