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Fatih Camii'nde imama saldıran kişi adliyeye sevk edildi
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ümit Karadağ
İstanbul Fatih Camii'nde İmamı Galip Usta'ya saldıran kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul Fatih Camii'nde slogan atıp olay çıkarttıktan sonra İmam Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçaklayarak yaralayan Ömer S.'nin cinayet büro amirliğindeki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.
KASTEN YARALAMADAN SABIKASI VAR
Şüphelinin daha önceden kasten yaralama suçundan polise geliş kaydı olduğu belirlendi.
TÜFEK RUHSATI ALMIŞ
Ayrıca yapılan araştırmada şüphelinin üzerine 2028 yılına kadar ruhsatlı av tüfeği bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliğinde devam edildiği olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.