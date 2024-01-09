Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Fatih Camii imamına saldırıya tepki: Organize saldırıysa Türkiye buna geçit vermez

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatih Camii imamına gerçekleştirilen saldırıyla ilgili, "Bu organize bir saldırıysa Türkiye buna geçit vermez" dedi.

    TBMM Başkanı Kurtulmuş&#039;tan Fatih Camii imamına saldırıya tepki: Organize saldırıysa Türkiye buna geçit vermez
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi
    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası'nın Kızılcahamam'da düzenlediği 3. Büyük Türkiye Buluşması'na katıldı.
     
    Burada yaptığı konuşmada İstanbul Fatih Camii'nde dün akşam yaşanan bıçaklı saldırıya değinen Kurtulmuş "Bu organize bir saldırıysa Türkiye buna geçit vermez. Türkiye karıştırılmak istemiyorsa buna müsaade etmeyiz. Milletimizi ortak değerlerde birleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

    "BİR OLMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK"

    Kurtulmuş, "Bu kadar zor bir coğrafyada bir olmaktan başka şansımız yok. Ümit ederiz saldırgan münferit bir hadisenin failidir. Bu işin arkasında birtakım organize işler varsa şunu iyi bilsinler ki Türkiye, buna müsaade etmeyecek kadar güçlüdür" açıklamasında bulundu.
    Numan KurtulmuşFatih CamiiImam Saldırı
    Haberler > Gündem > TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Fatih Camii imamına saldırıya tepki: Organize saldırıysa Türkiye buna geçit vermez
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İstanbul'da yılın ilk kar yağışı başladı - Gündemİstanbul'da yılın ilk kar yağışı başladıAhmet Ercan 'depremlerin savaş alanı' diyerek bölgeyi işaret etti: 7.3'e kadar ulaşabilir - GündemAhmet Ercan 'depremlerin savaş alanı' diyerek bölgeyi işaret etti: 7.3'e kadar ulaşabilirHalil Umut Meler davasında yeni gelişme - GündemHalil Umut Meler davasında yeni gelişmeEşini ve 9 aylık bebeğini odaya kilitleyip evi ateşe verdi! - GündemEşini ve 9 aylık bebeğini odaya kilitleyip evi ateşe verdi!Fatih Camii’ndeki saldırı anı ortaya çıktı - GündemFatih Camii’ndeki saldırı anı ortaya çıktı20 ilde dev operayon, 75 kişi yakalandı - Gündem20 ilde dev operayon, 75 kişi yakalandıKripto para yasası Meclis'e geliyor - GündemKripto para yasası Meclis'e geliyorÇifte soğuk dalgası Türkiye’yi üşütecek - GündemÇifte soğuk dalgası Türkiye’yi üşütecekFatih Camii’nde karanlık saldırı, imam bıçaklandı! - GündemFatih Camii’nde karanlık saldırı, imam bıçaklandı!Marmara'da korkutan deprem! - GündemMarmara'da korkutan deprem!
    Sonraki Haber Yükleniyor...