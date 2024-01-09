TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Fatih Camii imamına saldırıya tepki: Organize saldırıysa Türkiye buna geçit vermez

9 Ocak 2024 11:29 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 11:54

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası'nın Kızılcahamam'da düzenlediği 3. Büyük Türkiye Buluşması'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada İstanbul Fatih Camii'nde dün akşam yaşanan bıçaklı saldırıya değinen Kurtulmuş "Bu organize bir saldırıysa Türkiye buna geçit vermez. Türkiye karıştırılmak istemiyorsa buna müsaade etmeyiz. Milletimizi ortak değerlerde birleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı. "BİR OLMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK"

Kurtulmuş, "Bu kadar zor bir coğrafyada bir olmaktan başka şansımız yok. Ümit ederiz saldırgan münferit bir hadisenin failidir. Bu işin arkasında birtakım organize işler varsa şunu iyi bilsinler ki Türkiye, buna müsaade etmeyecek kadar güçlüdür" açıklamasında bulundu.