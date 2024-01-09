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    İBB Adayı Murat Kurum saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı ziyaret etti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum dün akşam bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı ziyaret etti.

    İBB Adayı Murat Kurum saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta&#039;yı ziyaret etti
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Cami İmamı Galip Usta’yı Bezmi Alem Vakıf Hastanesinde ziyaret etti. Kurum, ziyaret sonrası açıklamada bulundu.

    İşte Kurum'un açıklamaları;

    Saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum. İstanbulumuzun her sokağında huzur ve mutuluğu sağlayacağız. İyi günde kötü günde halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

    Saldırı sebebiyle üzüldük. Üzüntümüzü paylaşmaya geldik.

    Sayın Cumhurbaşkanımız da Hocamızın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Geçmiş olsun dileklerini iletti

    Ayrıntılar geliyor...

    Haberler > Gündem > İBB Adayı Murat Kurum saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı ziyaret etti
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