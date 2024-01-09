İBB Adayı Murat Kurum saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı ziyaret etti

9 Ocak 2024 12:09 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 12:29

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Cami İmamı Galip Usta’yı Bezmi Alem Vakıf Hastanesinde ziyaret etti. Kurum, ziyaret sonrası açıklamada bulundu.

İşte Kurum'un açıklamaları;

Saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum. İstanbulumuzun her sokağında huzur ve mutuluğu sağlayacağız. İyi günde kötü günde halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Saldırı sebebiyle üzüldük. Üzüntümüzü paylaşmaya geldik.

Sayın Cumhurbaşkanımız da Hocamızın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Geçmiş olsun dileklerini iletti

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