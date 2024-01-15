Ölümden dönen Fatih Camii imamı Galip Usta: Sesimin iyileşmesi...

15 Ocak 2024 13:55 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 14:14

Fatih Camii'nde, 8 Ocak Pazartesi günü meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan cami imamı Kurra Hafız Galip Usta'nın Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. Yoğun bakımda kaldığı iki günün sonrasında 10 Ocak'ta normal servise alınan Usta, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

'ALLAH'A HAMDEDİYORUM'

Hastane çıkışında açıklama yapan Usta, "Önce yüce Allah'a hamdediyorum. Menfur saldırıdan bizi muhafaza eyledi. Bu bir haftalık süreç içerisinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere arayan, soran, ilgilenen, tüm dostlara teşekkür ediyorum. Dualarını esirgemediler, Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Hastane yetkililerine de teşekkür eden Usta, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere değinerek, "Kuzey Irak'ta şehitlerin haberini duydukça, benim acım daha hafif kalmıştır. Allah ülkemizi, birliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışan, dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin diyorum" ifadelerini kullandı.

'SESİMİN İYİLEŞMESİ...'

Usta, evine geçip bir süre istirahat edeceğini belirterek, "Tedavi biraz sürebilir, sesimin iyileşmesi... İnşallah en kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum. Bir dinlenme süreci var, gayet iyiyim, hamdolsun. Dinlenmeye, zamana bağlı bir iyileşme söz konusu olacak" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Fatih Camii'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S., özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarılmıştı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem hastaneye kaldırılmıştı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Ö.S.'nin çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.