Karayolları Genel Müdürlüğü iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyurulur.
'Çift taraflı ücret alınacak' iddiasına açıklama geldi
16.10.2020 - 15:06 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift taraflı ücret uygulamasına geçildiği iddialarına ilişkin bir açıklama yapıldı.
Etiketler : çift taraflı ücret,Karayolları Genel Müdürlüğü,boğaz köprüsü,
739406 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/739406.aspx
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