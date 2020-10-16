Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayolları Genel Müdürlüğü iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyurulur.