3 KASIM ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
838 lira
YARIM ALTIN KAÇ PARA?
Alış: 1.661.10 Lira
Satış: 1.677.50 Lira
CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?
Alış: 3.322.50 Lira
Satış: 3.342.40 Lira
REŞAT ALTINI KAÇ PARA?
Alış: 3.354.97 lira
Satış: 3.375.35
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3 KASIM ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
838 lira
YARIM ALTIN KAÇ PARA?
Alış: 1.661.10 Lira
Satış: 1.677.50 Lira
CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?
Alış: 3.322.50 Lira
Satış: 3.342.40 Lira
REŞAT ALTINI KAÇ PARA?
Alış: 3.354.97 lira
Satış: 3.375.35
Etiketler : altın,