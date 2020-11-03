3 KASIM ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

838 lira

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.661.10 Lira

Satış: 1.677.50 Lira

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.322.50 Lira

Satış: 3.342.40 Lira

REŞAT ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.354.97 lira

Satış: 3.375.35

 