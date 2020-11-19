Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, fuarın yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirerek yeni iş alanlarının oluşmasını, istihdama doğrudan katkı sağlanmasını amaçladığını ifade etti. 10 salonda 70 bin metrekare alanda binlerce şirketin temsil edilip 100 bine yakın ziyaretçinin ağırlanması hedeflenen fuarsayesinde ticaretin iletişim dili olan fahri konsolosları da bir araya getireceklerini belirten Kaan "Başta ABD, Avrupa ve Asya bölgeleri olmak üzere tüm dünyada etkin rol oynayan fahri konsoloslar, buralarda edindikleri tecrübe ve birikimleri ,iş insanlarıyla paylaşarak ülkemizin ihracatının gelişmesine katkıda bulunacak. Ayrıca fuarda, dört kıtadan 20 yeni kuruluşla MOU anlaşması imzalanarak, ülkelerimiz arasındaki ihracatın ve ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında önemli bir adım atılmış olacak" diye konuştu.

KARAVANA DESTEK

MÜSİAD EXPO'da bu yıl öncekilerden farklı olarak karavan turizmini de desteklemek amacıyla her gelir seviyesine hitap edecek karavanların da yer alacağını söyleyen Abdurrahman Kaan "Son yıllarda Çin-ABD gerilimi, Brexit gibi global ekonomiyi olumsuz etkileyen gelişmeler ve sonunda salgın, sıkışan dünya sisteminin bir patlama noktası oldu. Sancılı şokları üzerimizden yavaş yavaş atarak yeni üretim-ticaret-yatırım ve tedarik sistemlerinin Türkiye açısından konumlandırmasını yapmaktayız. Bu süreçte KOBİ'lere de destek sağlıyoruz. KOBİ'lerin markalaşma ve büyüme serüveninde her zaman destek olmaya hazırız" dedi.

TOGG, MÜSİAD EXPO'DA

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), ürün gamındaki bütün modellerinde kullanacağı doğuştan elektrikli, akıllı ve bağlantılı platformlarının teknolojisini MÜSİAD Expo Fuarı'nda katılımcılarla buluşturuyor. 21 Kasım'a kadar açık olacak fuarda sergilenen TOGG'un "Doğuştan elektrikli modüler platform", "Yüksek Menzil", "Etkileyici Performans", "Sürüş Konforu", "İleri Sürüş Güvenliği" ve "Zamanın Ötesinde Akıllı Sürüş" başlıkları yer alıyor.