Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu süreçte 80 dolar olan demir cevheri fiyatları 170 dolara, 270 dolar olan hurda fiyatları 420 dolara dayandı. Fiyatların daha da artacağı endişesi ile içerideki sanayici de stok yapmaya başladı. Ancak bu üreticilere çelik sektörü derneklerinden önemli uyarılar geliyor. Yapılan açıklamada "Sıkıntının giderilmesi için çalışıyoruz. Sanayicinin stok yapmasını gerektirecek durum yok. Pandemi sonrası hurda toplanmalar artacak, fiyatlar düşecek. Dolayısıyla stoka yönelmek, bu durumda ciddi zararlara yol açabilir" dedi.