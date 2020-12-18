Bu süreçte 80 dolar olan demir cevheri fiyatları 170 dolara, 270 dolar olan hurda fiyatları 420 dolara dayandı. Fiyatların daha da artacağı endişesi ile içerideki sanayici de stok yapmaya başladı. Ancak bu üreticilere çelik sektörü derneklerinden önemli uyarılar geliyor. Yapılan açıklamada "Sıkıntının giderilmesi için çalışıyoruz. Sanayicinin stok yapmasını gerektirecek durum yok. Pandemi sonrası hurda toplanmalar artacak, fiyatlar düşecek. Dolayısıyla stoka yönelmek, bu durumda ciddi zararlara yol açabilir" dedi.
Çelikte stok yapanlar zarar görecek
18.12.2020 - 04:26 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 04:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pandemi, demir-çelik sektöründe de fiyat dengelerini sarstı.
Etiketler : demir çelik,
753881 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/753881.aspx
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