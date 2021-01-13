Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet, koronavirüsün etkilerinden vatandaşları korumak amacıyla sürdürdüğü destek ödemelerini artırıyor. Bu kapsamda yeni yılda en düşük işsizlik maaşı 1.431 TL'ye, kısa çalışma ödeneği de 2.146 TL'ye yükseldi. Mücadelenin ön safındaki sağlık personeline de iki aylık ek ödeme yapılacak. 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yapılabilecek ödemelerin kapsamı ve oranı, Bakanlık tarafından belirlenecek. Kritik öneme sahip tarımsal üretim de ihmal edilmeyecek. Çiftçilere bu yıl toplam 24 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılacak. Orman köylülerine de 60 milyon lirası hibe olmak üzere 300 milyon lira ayrıldı. En az 10 bin üretici sosyal ve ekonomik projelerden faydalanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre; Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 31 Aralık sonu itibarıyla;

¥ 3 milyon 582 bin çalışanın hesaplarına 23 milyar 371 milyon lira Kısa Çalışma Ödeneği yatırıldı.

¥ İhtiyaç sahibi milyonlarca haneye, yaklaşık 8,5 milyon TL yardım ödemesi yapıldı.

¥ Nakdî Ücret Desteği ile ücretsiz izne ayrılmış 2 milyon 216 bin çalışana, 6,5 milyar lira aktarıldı.

¥ İşsizlik Ödeneği ile 914 bin kişiye 4,5 milyar lira ödeme yapıldı.

¥ Normal çalışma düzenine geçen 3 milyon 183 bin çalışana, "Normalleşme Desteği" olarak 2 milyar 461 milyon liralık SGK prim mahsuplaşması yapıldı.

KÖYLÜLER ÖNEMLİ

Bu arada orman köylüleri, desteklerden hem ferdi olarak hem de kooperatif yoluyla yararlanabilecek. Ferdi destekler, orman köylüsünün refah seviyesini iyileştirmek için uygulanacak. Kooperatifler ise tarımsal kalkınma, süt işleme tesisi, zeytin salamura tesisi, kurutma tesisi, kereste fabrikası gibi projeleri için desteklenecek.