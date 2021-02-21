Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan ve bina, dükkan, arsa, orman, TOKİ konutu, zeytinlik vb. niteliğinde olan toplam 20 adet taşınmazın 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen sürelerle kiralanması işi yapılacak.
Aydın'da Vakıflar'a ait 20 adet taşınmaz kiraya verilecek
21.02.2021 - 09:47 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'da 20 kısım vakıf taşınmazı kiraya verilecek. İşte detaylar...
Etiketler : Aydın vakıflar bölge müdürlüğü,
769284 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/769284.aspx
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