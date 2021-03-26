Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü yatırımcı Mark Mobius da Merkez Bankası başkanlığında yaşanan değişiklik sonrası Türk lirasında görülen tepkinin aşırı olduğunu, gelecekte para biriminin istikrarlı olacağını belirtti.

Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius “Türk lirasının bu zayıflıkla devam etmeyeceğini düşünüyorum. Ne zaman bir merkez bankası başkanı değişse, bu bir panik oluşturur. Buna rağmen yeni TCMB Başkanı’nın açıklamasına baktığınızda, istikrarlı bir TL hedefi görüyorsunuz. Tepki mantıklı değil. Biz, kur zayıflıklarından fayda sağlayabilecek şirketlerin hisselerini seçmeye çalışıyoruz. Mesela Türkiye’de ihracat yapan bir yazılım şirketinde yatırımımız var” dedi.