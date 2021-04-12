Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah'ı bakanlığımızda ağırladık. Yaptığımız görüşmede Bakanlıklarımız arasındaki işbirliği alanlarını ele aldık" ifadesini kullandı.