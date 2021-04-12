Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah'ı bakanlığımızda ağırladık. Yaptığımız görüşmede Bakanlıklarımız arasındaki işbirliği alanlarını ele aldık" ifadesini kullandı.
Bakan Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile görüştü
12.04.2021 - 15:22 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan,Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah,
782045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/782045.aspx
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