Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

BtcTurk CEO'su Özgür Güner dünyada 2 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşan kripto paralara ilginin her geçen gün arttığını belirterek, regülasyonların yatırımcıları koruması açısından önemli olduğunu söyledi. Her önüne gelenin bu işi yapmaması gerektiğini ifade eden Güner "Aslında yapılması gerekenler belli. Güçlü kurumların burada olması şart. Bir banka ve aracı kurumu gibi olmalı. İlk adım olarak sermaye şartı getirilebilir. Saklama şartları belirlenebilir. Yönetici ve ortaklık yapısı şeffaf şekilde belirlenebilir. Uzun vadede sektörün gelişimine bağlı olarak yeni adımlar atılabilir" dedi. Düzenlemenin altı ay içerisinde hayata geçmesini beklediklerini dile getiren Güner, talep gelmesi hâlinde kendilerinin de düzenlemeye katkı verebileceklerini bildirdi. Güner, vergilendirme konusunda da kurumsal vergi yerine işlem adedine göre vergilendirmenin daha doğru olacağını söyledi.

BtcTurk olarak her türlü güvenlik tedbirlerini aldıklarını vurgulayan Güner "4 milyon kullanıcıya hizmet veriyoruz. 750 çalışanı ile bu alanda Türkiye'nin en büyük firmalarından biriyiz. BtcTurk'te üyelik dahil bütün süreçler elektronik ortamda yapılıyor. Kullanıcı bilgilerini istedikten sonra kimlik doğrulaması yapıyoruz. Hesap açtıktan sonra hem e-Mail hem de cep telefonunuzdan doğrulamanız gerekiyor. Böylece hesap kullanıma açılıyor. Bizde her kişinin bir tane hesabı olabiliyor. 6 banka ile çalışıyoruz. BtckTurk'e para yatırmak isteyen kişi ancak kendi adına açılmış banka hesabından para yatırabiliyor. Aynı şekilde çekim işlemini sadece kendi hesabına yapabiliyor. Hiçbir kimsenin parasını hesabımızda tutmuyoruz. İsteyen parasını bir dakika içerisinde çekebilir. Çekilen para bankacılık sistemi üzerinden rahatlıkla takip edilebiliyor. Kullanıcıların birbirleri arasında kripto para ve TL transferine izin vermiyoruz. Kripto paraları ise soğuk cüzdanlarda saklıyoruz. Offline alanda güvenlik sunuyoruz. Neredeyse bütün yatırımlarımızı siber güvenliğe yapıyoruz" diye konuştu.