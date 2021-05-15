Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji kaynaklarının sınırlı olduğu dünyada, ülkemiz güneş, su gibi yenilenebilir kaynakların yanında hidrojende de önemli bir potansiyel barındırıyor. Siemens Energy Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Levent Dinçer, önümüzdeki dönemde küresel stratejiye uygun, temiz ve düşük karbonlu bir enerji sistemine odaklanacaklarını dile getirdi. Dinçer "Türkiye yenilenebilir kaynaklar açısından önemli bir potansiyele sahip. Gelecekte, sanayisini karbonsuzlaştırmada hidrojene ihtiyaç duyacak ülkelere bu ürünü ihraç edebiliriz" dedi. Türkiye'nin konumu sebebiyle AB ülkeleriyle enerjinin her alanında çalışma imkânı bulunduğunu dile getiren Dinçer "Gaz türbinlerimiz doğalgaz ile hidrojen karışımı yakmaya uyumlu durumda. AB tarafından da fonlanan Hyflexpower Projesi'nde paydaşlarımızla birlikte çalışarak, 2023 senesinde özellikle endüstriyel gaz türbinlerimizin yüzde 100 hidrojen yakabilir özelliğe sahip olması hedefleniyor. Bu tamamen karbon nötr bir şekilde enerji üretimi elde edilen ilk proje olma özelliğine sahip olacak. Türkiye'de küresel stratejiye uygun olarak temiz ve düşük karbonlu bir enerji sistemine odaklanacağız" diye konuştu.

ENERJİDE BAĞIMLILIK AZALACAK

Son yıllarda hem termal depolama hem de bataryalarla enerji depolama yatırımları hız kazandı. Levent Dinçer "Yatırımların artması ve maliyetlerin düşmesiyle birlikte önümüzdeki 10 sene içinde enerji depolama uygulamalarında yüzde 20 oranında bir pazar artışı öngörüyoruz. Bu, dışa bağımlılığımızı azaltacak, ekonomiye katkıyı artıracak" dedi.