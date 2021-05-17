Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayınlanan rapora göre katılımcıların %50.4’ü bu süreçte araç alma veya satma konusunda istekliyken %49.6’sı ise alım-satım yapmayı düşünmediği görülüyor. Cevapların birbirine yakın olması tüketicilerin bu konuda kararsız olduğu şeklinde yorumlanıyor. Yüzde 32.9’lık bir kısım kapanma sürecinde 2. el fiyat artışı ön görürken, %26.9’luk bir kısım fiyat düşüşü bekliyor. %18.2’lik kısım fiyatların değişmeyeceğini, %19.2’si ise bu konuda kararsız olduğunu söylüyor. Fiyat artışı ön görenlerin çoğunluğu sıfır araç bulunurluğunda yaşanan sıkıntıları neden gösterirken yüzde 20’lik bir kısım kapanma sürecinin sıfır otomotiv fiyatlarını düşüreceği yönünde cevaplar vermiş. Öte yandan yüzde 70’lik bir kesim pandemi etkisinin azalması durumunda fiyatların normale döneceğini ön görüyor.