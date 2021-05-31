Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günümüzde zaman daha önce hiç olmadığı kadar değerli. Haklı olarak herkes her türlü işini olabildiğince çabuk, ve pratik bir şekilde halletmek istiyor. Kargo gönderimi de bunlardan biri. Peki hızlı kargo göndermek için hangi uygulamalardan faydalanılabilir? Deneyimli ekibi ve geniş hizmet ağıyla Türkiye’de sektörün lideri olan Aras Kargo, bu soruyu sizin için cevapladı.

İşte Aras Kargo’nun, hızlı gönderi yapmak isteyen kullanıcılarına sunduğu hizmetler:

Aras Uçak

Şehir dışına acil kargo gönderimi yapmak isteyen kullanıcılara en uygun seçenek olan Aras Uçak uygulamasında, gönderileriniz alıcılarına uçak ile teslim edilir. Aras Uçak uygulaması ile, hava taşımacılığına uygun olan illerde, dosya ve paketlerin teslimat süreleri 48 saatten 24 saate iner. Ayrıca gönderilerin adresten alınıp alıcıya teslim edildiği uygulamada, adresten alım ve adrese teslim ücreti de talep edilmez!

Aras Gün İçi

Eğer kargonuzun gönderdiğiniz gün içinde teslim edilmesini istiyorsanız, Aras Gün İçi uygulamasını tercih edebilirsiniz. 30 kiloya kadar olan gönderiler için geçerli olan bu uygulama, şehir içinde yapılacak acil kargo gönderimleri için pek çok kullanıcı tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Gün içi kargo uygulamasında, tek yapmanız gereken, kargonuzu en geç saat 11:00’a kadar Aras Kargo şubelerinden bir tanesine teslim etmektir.

Aras Günaydın

Ertesi sabah ilk iş alıcısına teslim edilmesi gereken çok acil kargolarınız için tercih edebileceğiniz Aras Günaydın, sektörde müşteriye saat taahhüdü sunan tek kargo uygulamasıdır. Aras Günaydın sayesinde, hem şehir içi hem de şehirler arası yapacağınız gönderiler, ertesi gün en geç sabah saat 10:00’a kadar karşı tarafa teslim edilir teslim edilmektedir.

Bu hizmetleri ve Aras Kargo’nun yurt içi ve yurt dışı gönderilerinizde gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz diğer kargo gönderim uygulamalarını keşfetmek için, Aras Kargo’nun sitesini aşağıdaki bağlantı üzerinden ziyaret edebilirsiniz:

https://www.araskargo.com.tr/tr/