Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı; ikinci el cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek garantili satışına yönelik ticaretin Türkiye’de verimli ve etkili işleyebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ikinci el cep telefonu ve tabletlerde KDV oranlarının yüzde 1’e indirilmesi yönünde görüştüklerini belirtti. Turnacı “Bu yönde de yakın zamanda olumlu haberler alacağımızı düşünüyoruz. KDV yüzde 1’e indiğinde ve talebi tamamen legal kanala yönlendirdiğimizde, yıllık 1 milyar liraya yakın vergi geliri elde edilebileceği gibi istihdam artışı da bekliyoruz. Ayrıca tüketiciler güvenilir ve garantili cihazlara kavuşacak” dedi. Söz konusu gelişmeyle ithalat azalacak ve cari açık da gerileyecek.
Yenilenmiş telefonlar ithalatı azaltacak Türkiye'de her yıl yaklaşık 12 milyon adet cep telefonu satılırken bunların yüzde 80'i ithal ediliyor.
2. el telefona ‘kazan-kazan’ formülü
Türkiye’de yılda 20 milyon civarında cep telefonu ikinci elde el değiştiriyor. Şu anda bu ticarette KDV oranı, yüzde 18... Ancak sektörün neredeyse tamamı kayıt dışı olarak satış yapıyor. Bu durum hem ‘sıfır’ ithalatını artırarak cari açığı yükseltiyor hem devleti vergi kaybına uğratıyor.
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı; ikinci el cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek garantili satışına yönelik ticaretin Türkiye’de verimli ve etkili işleyebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ikinci el cep telefonu ve tabletlerde KDV oranlarının yüzde 1’e indirilmesi yönünde görüştüklerini belirtti. Turnacı “Bu yönde de yakın zamanda olumlu haberler alacağımızı düşünüyoruz. KDV yüzde 1’e indiğinde ve talebi tamamen legal kanala yönlendirdiğimizde, yıllık 1 milyar liraya yakın vergi geliri elde edilebileceği gibi istihdam artışı da bekliyoruz. Ayrıca tüketiciler güvenilir ve garantili cihazlara kavuşacak” dedi. Söz konusu gelişmeyle ithalat azalacak ve cari açık da gerileyecek.
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