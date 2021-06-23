Yatırımcısının yakından takip ettiği altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497 lira oldu. İşte tek tek altın fiyatlarındaki son durum...
Çeyrek altın 805 lira oldu
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 805 liradan satıldı. 496,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 497 liradan, 3 bin 275 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 296 liradan, 453,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 457,30 liradan, 3 bin 200 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 220 liradan, bin 600 liradan alınan Yarım Ziynet bin 610 liradan satıldı.
Altın fiyatları el yakıyor! Çeyreğin imitasyonu bile 50 TL Altın fiyatlarının yüksek olması ve düğün sezonunun gelmesi ile birlikte imitasyon altına olan ilgi arttı. Çeyrek altının imitasyonunun bile 50 lira olduğu piyasada vatandaşlar, 40 bin liralık alışverişlerini bin liraya mal edebiliyorlar.
Dolar ve altın dalgalı sularda ABD Merkez Bankası, “tahvil alımını azaltma" ve "faiz artışı" şeklinde gerçekleşecek iki aşamalı sıkılaşma politikasını uygulamaya başlayacak. Dolar dünyada güçleniyor. 'Ons'ta ise 10 yıl önce yaşanan büyük düşüşün benzerinden korkulsa da; beklentiler büyük ölçüde fiyatlara yansımış durumda...
Çeyrek altın yükseldi, işte altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında yükseliş göze çarptı. İstanbul Kapalıçarşı'da dün 802 liradan satılan çeyrek altın bugün çeyrek altın 805 liraya yükseldi. işte altın fiyatlarındaki son durum...
Yatırımcısının yakından takip ettiği altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497 lira oldu. İşte tek tek altın fiyatlarındaki son durum...
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