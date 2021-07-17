Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. ekmek fiyatına yüzde 25 zam yaparken, ekmeğin fiyatı 1 liradan, 1.25 liraya çıktı.

İHE'nin ekmek ve unlu mamullere yaptığı zamla birlikte 250 gramlık normal ve kepekli ekmek 1 TL'den 1,25 TL'ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 6 TL'den 7 TL'ye, 50 gramlık altın çörek 1 TL'den 1,25 TL'ye, 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5 TL'den 5,75 TL'ye, 1 kilogramlık siyez unu 12,5 TL'den 14 TL'ye, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 7 TL'den 8 TL'ye yükseltildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili İBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Halk Ekmek, ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatlarındaki artış ve enerji, işçilik, dağıtım gibi diğer önemli giderler sebebiyle ekmek fiyatlarında yükselişe gitti. 17 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Türk lirasından satılan ekmek, 1.25 Türk lirasından İstanbullulara ulaşacak" ifadelerine yer verildi.

Kabaktepe; "CHP'li İBB'nin Merter'deki 303 milyon TL'lik rant satışına engel olduk" AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB yönetiminin 303 milyon TL'lik rant satışı ile ilgili açıklama yaptı.