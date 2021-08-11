Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK verilerine göre bu oran, Mayıs 2018’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Aşılama ile birlikte ekonomide yaşanan canlanma, haziranda bütün sektörlerde istihdam artışını beraberinde getirdi. Tarımda tarla faaliyetleriyle 376 bin, sanayide dış talebin artmasıyla 340 bin, inşaatta mevsimsel etkilerle 311 bin, hizmetler (turizm, yeme-içme) sektöründe de tam açılma ve tatil etkisiyle 358 bin kişilik istihdam artışı yaşandı.

GENÇLERDE 0,2 PUAN AZALMA

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak, 3 milyon 399 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı da 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişiye ulaştı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 22,7 oldu. Bu arada zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, haziran ayında bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak yüzde 22,4 oldu. Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı da, 2,2 puan azalarak yüzde 29,5 olarak gerçekleşti.

İşsizlik rakamları açıklandı Haziran ayı işsizlik oranı açıklanırken, söz konusu oranlarda bir önceki aya göre 2,5 puanlık azalış olduğu gözlemlendi.

Gençlerin korkusu işsizlik ve gelir eşitsizliği Deloitte, Y ve Z Kuşağı Araştırmasının 2021 sonuçlarını yayımladı. Türkiye dâhil toplam 45 ülkede Y kuşağından 14 bin 655, Z kuşağından 8 bin 273 kişi ile gerçekleştirilen araştırmaya göre pandemi, gençlerin ruh sağlığını bozdu.