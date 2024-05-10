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Mondihome satışa çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mondihome satışa çıktı!

Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türkiye mobilya sektörünün önemli markaları arasında yer alan Mondihome’un 10 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla satış ihalesine çıktığını duyurdu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarını satışa çıkardı. Mondi Mobilyanın 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi kayyıma devredilmiş ve Ağır Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu müsadere kararının Yargıtay tarafından da onanmasıyla mülkiyeti Hazine’ye intikal etmişti. Dünyanın önde gelen bağımsız değerleme şirketi tarafından hazırlanan rapora göre Mondi Mobilya’nın muhammen bedeli 1.200.000.000,00 TL (BirmilyarikiyüzmilyonTürkLirası) olarak belirlendi.

İhale şartnamesi satış ilanında belirtilen koşullar sağlandıktan sonra ‘TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul’ adresinden alınabilecek. Yatırımcılar teklif vermeden önce satış ilanında belirtilen koşulları sağladıkları taktirde Mondi Mobilya tesislerini gezebilecek ve şirkete ilişkin detaylı bilgilere erişim imkânı bulacak.

Mondihome satışa çıktı! - 1. Resim

Yatırımcıların, ihale şartnamesi kapsamında hazırladıkları kapalı teklif zarflarını, en son 24 Haziran 2024 saat 16:30’a kadar ‘’TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresine elden teslim etmeleri gerekiyor. Kapalı zarf ile verilen teklifler 25 Haziran 2024 saat 10:00’da TMSF Genel Merkezinde teklif veren yatırımcıların huzurunda açılarak İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve açık artırmaya geçilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi https://www.tmsf.org.tr adresinden ve “TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresinden veya 0.212.340 24 12 / 0.212.340 14 94 no.lu telefonlardan alınabilir.

Soru ve Ayrıntılı bilgi için; Erciyes Anadolu Holding Kurumsal İletişim: kurumsal.iletisim@erciyes.com

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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