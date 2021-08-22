Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Şimdi zordaki oteller “Bizi satın alın” diyerek Akfen GYO’nun kapısını çalıyor. Son 10 yılda yaklaşık 300 milyon avro yatırımla hayata geçirdiği, çoğu şehir otelinden oluşan portföyünün pandemiden olumsuz etkilenmesi üzerine harekete geçen Akfen GYO; 15’i Türkiye’de ve 4’ü Rusya’da olmak üzere 19 otelini işleten Accor Grubu ile kira sözleşmesini kendi lehine iyileştirdi. Bu değişikliğin şirketin kira gelirine yılbaşından itibaren artış olarak yansıdığını anlatan genel müdür Sertaç Karaağaoğlu “Mevcut borç tutarı olan 178 milyon avroyu 10 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırdık. Bu adımları, yılbaşından itibaren gerçekleştirilen üç sermaye artırımıyla destekledik. Böylece şirketin sermayesi sekiz aylık dönemde beş kat büyüdü” dedi.

Bu yılın başından itibaren 52,5 milyon avroluk yatırımla çoğunluğu şehir otellerinden oluşan portföyüne Bodrum Loft Tatil Köyü ile Isparta ve Kütahya öğrenci yurtlarını ekleyen şirket, portföyünü 21 otel, iki öğrenci yurdu, bir ofis binası olarak yeniden oluşturdu. Portföylerinin şehir oteli ağırlıklı olması sebebiyle geçen yıl pandemi kaynaklı gelir düşüşlerinin yüzde 54’ü bulduğuna dikkat çeken Sertaç Karaağaoğlu “Yeniden yapılanma ile koronavirüsün oluşturduğu olumsuz tabloyu sildik. Şirketin gelirleri 2021 yılının ilk yarısında, geçen yıla göre yüzde 182 artış göstererek 63,9 milyon TL’ye çıktı. Salgın öncesi rakamları da yakalamış olduk. Bu başarı sebebiyle Covid-19 döneminde sıkıntı yaşayan Türkiye ve Rusya’daki otellerden ‘Bizi satın alın’ diye teklif alıyoruz. Bu otellerin bazıları icra yoluyla bankaların eline geçti. İstanbul’da bulunan otellerle ilgileniyoruz. Elde ettiğimiz olumlu finansal tablolarımız ile gelecek dönemde temettü dağıtımı ve yeni yatırımlara odaklanacağız” açıklamasını yaptı.

FORMULA'DA ODA FİYATI 6 KAT ARTTI

Sertaç Karaağaoğlu, 1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek Formula 1 öncesinde Tuzla’daki oda fiyatlarının 6 katına çıktığını söyledi. Tuzla’da 280-300 TL’ye satılan odaların, Formula’ya yakın tarihlerde yoğun talepten 2 bin TL’ye yükseldiğini anlatan Karaağaoğlu, talebin bu bölgede yoğunlaştığını, Anadolu Yakası’nın da genel olarak pozitif etkilendiğini ifade etti.

3 günlük Formula 1’den 150 milyon dolar gelecek Intercity İstanbul Park’ta 1-3 Ekim’de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin bilet fiyatları belli oldu.

Formula 1 biletleri satışa çıkıyor Geçtiğimiz sene Intercity tarafından 9 yıllık aradan sonra büyük çabalarla tekrar Türkiye’ye getirilen ve yılın en başarılı yarışı seçilen Turkish Grand Prix 2020 etkinliğinin ardından, Formula 1 organizasyonu bu sene tekrar Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek.