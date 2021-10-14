Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde eylülde 147 bin 143 konut satışı gerçekleştirildi. Ağustosa göre yüzde 4, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,6 artış gerçekleşti.

Eylülde ipotekli (kredi kullanılarak gerçekleşen) konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azaldı ve 29 bin 759 oldu. Toplam içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,2 gibi düşük bir düzeyde gerçekleşti.

'İLK EL' KONUTUN PAYI YÜZDE 30'A YAKIN

Geçen ay, sektör için önemli olan ve stokların tükenmesine yansıyan ilk el konut satış sayısı da, 43 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde 'ilk el'in payı yüzde 29,9 olarak hesaplandı.

Bu arada eylülde yabancılara yapılan konut satışı yüzde 25,8 artışla 6 bin 630'a ulaştı. Bu rakam, bütün zamanların rekoru oldu. Ocak-eylül döneminde de 37 bin 479 satışla, yabancı tarafında tüm zamanların rekoru kırıldı. Yılın ilk 9 ayında en çok konut satışı 5 bin 923 adetle İranlılara yapıldı. Onu Irak, Rusya ve Afganistan vatandaşları takip etti.

"TEDBİRLERİN ALINMASI GEREKLİ"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal "Değerleme şirketleri, bankaların teknik şartnameleri doğrultusunda teminat amaçlı rapor hazırlıyor. Bu raporlarda belirtilen rakamlar ile satış fiyatları arasında yüzde 30-45 civarında fark olabiliyor. Bu meseleye çözüm geliştirilmezse, yabancıya satışta düşüş yaşanır" uyarısında bulundu.

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım da, şunları söyledi: Yabancıya 50 bin satış seviyesini yakalarsak, sektör olarak 10 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlamış oluruz. Öte yandan 2021 yılının ilk dokuz ayında gerçekleşen 949 bin adetlik konut satışının sadece yüzde 30’u sıfır satışlardan oluştu. Bu oran 2013'te yüzde 45,7 seviyelerindeydi. İnşaat maliyetlerindeki astronomik artışlar ve yükselen faizler, sıfır konutu erişilebilir olmaktan uzaklaştırıyor. Burada tedbirlerin alınması gerekli...